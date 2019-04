Kronau. (pol/mare) Einen Sachschaden von insgesamt mehreren Tausend Euro verursachte am frühen Sonntagmorgen ein 41-jähriger Autofahrer bei Kronau. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung geradeaus über einen Kreisverkehr. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann kurz vor 7 Uhr die Landesstraße L555 von Waghäusel kommend in Richtung Autobahn A5.

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung in Kombination mit nicht angepasster Geschwindigkeit fuhr er geradeaus über einen dortigen Kreisverkehr. Dabei kollidierte er mit einem Straßenschild und im weiteren Verlauf mit der Leitplanke.

Ungeachtet des entstandenen Schadens, auch an seinem eigenen Fahrzeug, setzte der 41-Jährige zunächst seine Fahrt fort und fuhr auf die Autobahn in Richtung Süden. Kurz nach dem Rasthof Bruchsal musste er jedoch aufgrund der Unfallschäden an seinem Ford anhalten.

Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrers durch die informierten Beamten des Autobahnpolizeireviers Karlsruhe ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille. Daher ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein des Mannes sicher.