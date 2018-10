Dielheim-Unterhof. (pol/rl) Zu einem Frontalzusammenstoß auf der Landesstraße L612 bei Unterhof kam es am Montagvormittag. Gegen 11.25 Uhr war ein 81-jähriger BMW-Fahrer in Richtung Horrenberg unterwegs. In Höhe der Meckesheimer Straße wollte er nach links abbiegen, missachtete dabei jedoch die Vorfahrt eines entgegenkommenden 59-jährigen Mercedes-Fahrers und kollidierte mit diesem.

Die beiden Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der BMW und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Während der 81-Jährige auf eine ärztliche Behandlung in einem Krankenhaus verzichtete, wurde der Mercedes-Fahrer in eine Klinik gebracht.