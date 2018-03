Schwerer Unfall in Bad Schönborn. Foto: PR-Video

Bad Schönborn-Mingolsheim. (pol/run/van) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Vormittag gegen 10 Uhr in der Heidelberger Straße (B3) im Ortsteil Mingolsheim. Der 46-jährige Fahrer eines Rettungswagens war mit Sondersignal zu einem Patienten unterwegs. Als er auf der Straße in nördlicher Richtung unterwegs war, kollidierte der Rettungswagen mit einem Renault.

Der 76-jährige Renault-Fahrer soll kurz nach der Einmündung der Eichendorffstraße rechts am Fahrbahnrand angehalten haben. Der Rettungswagen-Fahrer hatte noch erfolglos versucht auszuweichen. Der Rettungswagen prallte gegen das linke Heck des Renault und drückte ihn gegen eine Mauer.

Der Renaultfahrer musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden und kam danach mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Zwei Rettungswagen, ein Notarzt, 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

Der Krankenwagen und der Renault mussten abgeschleppt werden. Es entstand rund 26.000 Euro Sachschaden. Die Bundesstraße war bis etwa 12.05 Uhr bei örtlicher Umleitung voll gesperrt.

Update: 5. März, 14.10 Uhr