A5 bei Ubstadt-Weiher. (pol/van) Aus bislang unbekannter Ursache brannte am Montagabend ein mit einem Gastank ausgerüsteter Pkw auf dem Standstreifen der A5 aus.

Wie die Polizei berichtet, war ein 65-Jähriger mit seinem Fahrzeug und angekoppeltem Anhänger gegen 19 Uhr von Bruchsal nach Norden in Richtung Kronau unterwegs gewesen. In Höhe Ubstadt-Weiher steuerte er seinen VW auf den Standstreifen, da das Auto während der Fahrt im Heckbereich, in welchem auch der Gastank eingebaut war, plötzlich in Brand geriet.

Offenbar schaffte der Mann es rechtzeitig, seinen Anhänger abkoppeln. Den verständigten Feuerwehren aus Bruchsal und Forst gelang es anschließend, den durch das Feuer beschädigten Gastank kontrolliert gekühlt zu halten und mittels Ventilatoren austretendes Gas zu verflüchtigen.

Der 65-Jährige blieb unverletzt. Während der Löscharbeiten kam es in Fahrtrichtung Norden bis etwa 19.45 Uhr zu einer Vollsperrung und dadurch zu mehreren Kilometer Stau. Der Brand beschädigte den Fahrbahnbelag auf dem Seitenstreifen. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.