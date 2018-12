Wiesloch. Wegen Jagdwilderei hat das Polizeirevier Wiesloch Ermittlungen aufgenommen. Zeugen hatten am Sonntagmorgen (3. Juni) ein verendetes Reh auf einem Maisgelände neben der südlichen Parkstraße aufgefunden. Das Reh wies am Hals zwei Schusswunden auf, die definitiv nicht aus einer Jagdwaffe stammen. Ermittelt wurde bislang, dass von Samstag auf Sonntag in den Bereichen Baiertaler Straße beziehungsweise Hoschket/MLP-Gelände Schüsse gehört worden waren. Inwieweit diese Schüsse mit dem toten Reh in Verbindung zu bringen sind, ist nach Polizeiangaben noch unklar.

Weitere Zeugen, die in diesen Zusammenhängen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Sachbearbeitern unter der Telefonnummer 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen. (pol)