Landkreis Karlsruhe. (pol/rl) Nach mehreren Betrugsanrufen bei älteren Menschen in Östringen, Ettlingen, Pfinztal und Karlsruhe konnte die Polizei einen Verdächtigen auf frischer Tat ertappen und festnehmen. Das teilten die Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Karlsruhe am Freitag mit.

Am Donnestagnachmittag waren mehrere ältere Menschen von einer angeblichen Verwandten angerufen worden. Die Person am Telefon behauptete, dass sie dringend Geld brauche. Nach sofort eingeleiteten Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte eine 38-Jährige festgenommen werden, als sie von einer 92-Jährigen Goldmünzen im Wert von 11.000 Euro in Empfang nehmen wollte. Die Seniorin war davon ausgegangen, dass sie ihrer Enkeltochter damit aus einer Notlage helfen würde.

Bereits am Mittwoch konnte ein Telefonbetrugs verhindert werden. Eine aufmerksame Taxifahrerin hatte am Mittwochnachmittag eine Frau aus Karlsbad zu deren Hausbank gefahren. Die Frau wollte dort einen größeren Geldbetrag abheben. Beim Gespräch mit ihrem Fahrgast war der Taxifahrerin aufgefallen, dass die Frau offensichtlich mit einem falschen Polizeibeamten telefoniert hatte und betrogen werden sollte. Die Frau war angewiesen worden, sämtliche Ersparnisse von der Bank abzuheben, da das Geld auf der Bank nicht mehr sicher sei. Die Taxifahrerin verhinderte, dass die Frau das Geld übergab und verständigte die Polizei.

Am späten Donnerstagabend wurden der Polizei vier Anrufe bekannt, bei denen sich angebliche Polizeibeamte, mitunter unter als "Kriminalhauptkommissar Weber", bei älteren Bürgern meldeten und diese dazu drängten, dass sie ihre Wertsachen in Sicherheit bringen sollten, da das Ziel von Einbrechern wären.

Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe möchten aus aktuellem Anlass erneut auf die Betrugsmaschen "Enkeltrick" und die Masche "falscher Polizeibeamter" hinweisen, da es in jüngster Zeit im Stadt- und Landkreis Karlsruhe erneut zu Anrufen bei älteren Bürgerinnen und Bürgern kam.