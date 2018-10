Sinsheim. (rnz) Die Kreisstraße 4176 wird am Wochenende zwischen Eschelbach und Hoffenheim für zwei Tage gesperrt. Das teilt das Baukonsortium ViA6West GmbH & Co. KG am heutigen Donnerstag mit.

Die Straße muss aufgrund des Einbaus eines Tragegerüstes im Rahmen des A6-Ausbaus für den Verkehr von Freitag, 5. Oktober, ab 23.30 Uhr, bis Sonntag, 7. Oktober, 23.59 Uhr, gesperrt werden.

Der öffentliche Nahverkehr sei informiert, die Umleitungsstrecken ausgeschildert.