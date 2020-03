Siegelsbach. (jubu) Ein in drei Teile gerissenes Moped, ein schwer beschädigtes Auto und ein Schwerverletzter: So lautet die Bilanz eines schweren Zweiradunfalls am Samstagabend in der Nähe von Siegelsbach.

Wie die Polizei vor Ort mitteilte, war der 16-jährige Moped-Fahrer gegen 20.45 Uhr auf der Kreisstraße von Siegelsbach nach Bad Rappenau-Zimmerhof unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort ungebremst mit hoher Wucht halbfrontal gegen einen entgegenkommenden VW Passat.

Beim Zusammenstoß wurde das Vorderrad des VWs samt Aufhängung herausgerissen. Die Maschine des 16-Jährigen zerschellte, die Trümmer (Vorderrad, Torso und Lichtmaschine) verteilten sich auf einer Strecke von 50 Meter.

Der 16-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die drei Insassen des Passats kamen mit dem Schrecken davon.

Während der Unfallaufnahme und anschließenden Bergung der Fahrzeuge war die Verbindungsstraße bis gegen 22.45 Uhr gesperrt. Zum Abstreuen ausgelaufener Betriebsmittel war auch die Freiwillige Feuerwehr aus Siegelsbach im Einsatz.