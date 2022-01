Von Christiane Barth

Waibstadt. Den Alkohol nimmt er heute gar nicht mehr wahr. Weder im Restaurant noch im Supermarkt. Er ist schlicht aus seinem Sichtfeld verschwunden. Das war mal anders. Rainer Böhmer aus Sinsheim war süchtig und trank heimlich. Ohne "vorzuglühen" ging er auf keine Feier. Als er sich jedoch eines Tages bewusstlos und bis hin zum Nierenversagen trank, nahm sein Leben eine drastische Wendung. Er ist dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen.

Es war zwar nicht die erste Entziehungskur, die er nach seinem völligen Absturz machte, aber die erste, die er selbst auch wirklich durchziehen wollte. Seit 2012 ist er nun trocken. Damals schwor er sich, anderen Alkoholikern einen Weg aus der Sucht zu zeigen. Denn dies ist gleichzeitig seine Versicherung. Indem er nämlich mit seinem Krankheitsbild an die Öffentlichkeit geht, will er einen Rückfall unmöglich machen. Seit Oktober begleitet er nun Alkoholiker und andere Suchtkranke bei der Blauen Kreuz-Selbsthilfegruppe in Waibstadt – zusammen mit Beate Vorberg aus Heidelberg, die ebenfalls ihren Alkoholismus überwunden hat. Die beiden haben die teuflische Dynamik der Sucht nicht nur am eigenen Leib erlebt, sie haben auch viele Fortbildungen gemacht, um als Gruppenleiter Orientierung, Halt und Fachwissen bieten zu können.

"Es ist ein widerliches Leben", bekennt Böhmer heute. Die Waibstadter Selbsthilfegruppe, die dem Blauen Kreuz, also der Stadtmission Heidelberg, angehört, wurde viele Jahre lang von Hermann und Susanna Waibel geleitet. Doch mit Beginn der Corona-Krise fanden kaum noch Treffen statt, das Ehepaar zog sich dann vor allem aus Altersgründen zurück. Böhmer war zuvor in der Sinsheimer Sidlerschule Leiter einer Blauen Kreuz-Gruppe gewesen. Auch Vorberg hat Erfahrung: Sie kümmerte sich in Heidelberg um eine sogenannte Motivationsgruppe, die Menschen mit problematischem Konsumverhalten Orientierung bieten will und den Teilnehmern hilft, die Zeit zu überbrücken, bis die Therapie beginnt.

Wenn Vorberg von ihrer schlimmsten Zeit berichtet, spricht sie offen und reflektiert über ihren damaligen Alkoholkonsum: "Zum Schluss waren es ein bis zwei Flaschen Wodka am Tag, die ich brauchte, um überhaupt über die Runden zu kommen." Dass sich aber schließlich sogar ihre Kinder von ihr abwendeten, war schmerzlich für sie und ein emotionaler Abstieg, der sie aufrüttelte. "Ich wollte meine Kinder zurückhaben", sagt sie heute. Damals also machte sie eine Therapie und lernte, vollständig abstinent zu bleiben. Dass sich der mühsame Weg hinaus aus der Abhängigkeitsspirale lohnt, bestätigt auch Böhmer und sagt: "Ich lebe jetzt viel bewusster."

Dass die Corona-Krise den Griff zur Flasche und zu anderen Suchtmitteln befeuert hat, daran zweifeln die beiden keineswegs. Die Dunkelziffer sei hoch; und die Hemmschwelle, in einem Dorf oder in einer Kleinstadt einer Selbsthilfegruppe beizutreten, sei ebenfalls beträchtlich. Vor allem Frauen scheuten es, sich zu ihrer Abhängigkeit zu bekennen. Auch bei Vorberg war es lange Zeit so. Ihr Perfektionismus trieb sie immer weiter in die Abwärtsspirale. Sie wollte gut sein im Job, alles hundertprozentig machen. Anfangs merkte sie nicht, wie schleichend sich das Blatt wendete: vom anfänglichen Genussmittel zum gesundheitsgefährdenden Stoff.

Als Schmerzpatientin profitierte sie anfangs zudem von der entspannenden Wirkung des Weins. Abends trank sie regelmäßig ein Glas davon, bis es zwei und mehr wurden und es bald Hochprozentigem bedurfte, um den Pegel zu erreichen, den sie bald mehr benötigte, als sie es sich eingestand. Doch all das hat die Heidelbergerin nun überwunden und bietet ebenfalls Unterstützung an für all jene, für die der "Gute Tropfen" zum Zwang geworden ist. Seit fast 13 Jahren ist sie trocken und hat gelernt, besser auf sich zu achten. Stressige Situationen beendet sie so früh wie möglich, und mit ihren Schmerzen spreche sie inzwischen wie mit guten Freunden: "Das hört sich zwar verrückt an, aber es hilft wirklich", ist Vorberg überzeugt: "Es ist auch wichtig, zu wissen, wo die eigenen Grenzen sind."

Info: Die Gruppe trifft sich immer dienstags, 17.30 Uhr, im evangelischen Gemeindehaus in Waibstadt. Sie ist offen auch für Teilnehmer mit anderen Abhängigkeiten sowie für Angehörige. Wer sich vorab informieren möchte, kann dies bei der Heidelberger Suchtberatung unter Telefon 06221 / 149820 oder im Internet unter www.heidelberger-suchtberatung.de sowie per E-Mail an info@heidelberger-suchtberatung.de