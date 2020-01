Waibstadt. (cla) In seiner jüngsten Sitzung beschloss der Waibstadter Gemeinderat einstimmig die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit dem Titel "Seniorenwohnen Friedrich-Ebert-Straße". Damit stellte er die Weichen, dass der Investor einen Bauantrag stellen und dort, in der Nähe der Grundschule und des Friedhofs, dann eine betreute Wohnanlage für Senioren bauen kann. Der Bauantrag wiederum muss vom Landratsamt genehmigt werden. Erst dann wird der Investor mit dem Bau beginnen.

Für das Vorhaben wurde ein eigener Bebauungsplan aufgestellt, da sich das Grundstück planungsrechtlich im bislang unbeplanten Innenbereich befindet. Der Bebauungsplan dient dazu eine Planungsgrundlage für eine bauliche Nutzung zu schaffen. Auf dieser kann der Bauherr dann zu einem späteren Zeitpunkt die Baugenehmigung für sein Projekt beantragen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan lässt zu, dass dieses Sondergebiet nur für den Zweck "Seniorenwohnen" genutzt werden darf. Der Investor kann dort auf 1460 Quadratmetern Fläche nur ein Seniorenwohnheim einschließlich einer Tagespflege sowie betreute Seniorenwohnungen bauen. Und das auch nur auf 40 Prozent der Grundstücksgröße, denn das zulässige Maß der baulichen Nutzung wird durch eine Grundflächenzahl von 0,4 vorgegeben. Insgesamt ist das Grundstück rund 4600 Quadratmeter groß. Das Gebäude selbst darf bis zum Beginn des Daches, der Traufe, maximal elf Meter hoch sein. Die maximale Firsthöhe wurde auf 14 Meter begrenzt. Außerdem darf das Gebäude nicht mehr als drei Vollgeschosse haben. Um den Bau zu realisieren, werden außerdem insgesamt 16 Bäume gerodet. Alle sonstigen Bäume auf dem Grundstück müssen erhalten bleiben. So schreibt es der Bebauungsplan vor.

In Waibstadt besteht ein erheblicher Bedarf an Betreuungsplätzen für Senioren. Aus diesem Grund hat die Stadt das Grundstück mit der Verpflichtung verkauft, dort eine Wohnanlage für überwiegend altengerechten Wohnraum zu schaffen. Da nicht alle Senioren auf ein Betreuungsangebot angewiesen sind und zugleich angesichts der Lage im Ortsgebiet grundsätzlich auch eine städtebauliche Eignung für Wohnungen ohne Bindungen an bestimmte Personenkreise gegeben ist, werden auf maximal einem Drittel der tatsächlichen Geschossfläche auch sonstige Wohnungen zugelassen.

Damit sich das geplante Seniorenwohnheim auch für die Bevölkerung öffnen kann und generationsübergreifende öffentliche Veranstaltungen in einem angemessenen Rahmen möglich sind, hat der Gemeinderat beschlossen einen Versammlungsraum oder ein Café-Betrieb, den auch die Öffentlichkeit nutzen kann, zuzulassen. "Alle Forderungen der Stadt werden vom Investor erfüllt", stellte Stadtrat Kurt Lenz in der öffentlichen Sitzung fest.

"Der Bauantrag zum Abbruch des alten Kindergartengebäudes ist rechtmäßig", teilte Bürgermeister Joachim Locher dem Gemeinderat mit. Somit könnte der Investor, die "Reinhard Unternehmensgruppe", wenn sie wollte, schon jetzt beginnen, das Gebäude abzureißen.