Von Anjoulih Pawelka und Christian Laier

Waibstadt. Das Grundstück in der Friedrich-Ebert-Straße, auf dem der ehemalige katholische Kindergarten stand, ist verkauft. Auf dem knapp 4500 Quadratmeter großen Grundstück soll ein altersgerechtes Wohnkonzept entstehen. "Altengerechte Wohnungen sind aufgrund des demografischen Wandels das aktuelle Thema in jeder Kommune. Ich freue mich, dass wir einen Investor gefunden haben, der in Waibstadt diese Lücke schließen wird", sagte Bürgermeister Joachim Locher.

Schon als der neue Kindergarten gebaut wurde sei klar gewesen, dass auf dem dann frei werdenden Grundstück ein Wohnbauprojekt entstehen solle. Im Juli 2018 sei dann die Entscheidung für altersgerechtes Wohnen gefallen, erklärt Locher. Also wurde mit Hilfe eines Immobilienmaklers ein Investor gesucht. Die insgesamt drei Bewerber haben dann ihre Konzepte der Stadt vorgestellt. Durchgesetzt hat sich schließlich die Reinhard Unternehmensgruppe mit Sitz in Sandhausen. Das Betreiberkonzept hat Bürgermeister und Gemeinderat überzeugt. "Das passt gut rein", sagt Locher, der aber auch betont: "Dieses Vorhaben soll keine Konkurrenz zum Johanniterhaus sein." Das Stadtoberhaupt sieht es als ergänzendes Angebot, das sei dem Gemeinderat wichtig gewesen. Gerade Plätze in der Tagespflege seien sehr, sehr schwer zu bekommen.

Die Firma Reinhard realisiert das Projekt in Kooperation mit Advita, die die Einrichtung später betreiben wird. Vorgesehen ist ein Gebäude mit maximal drei Geschossen. "Unsere Konzeption sieht ein betreutes Wohnen mit Ein-, Zwei- und Dreizimmerwohnungen in Verbindung mit einer Tagespflege und einer Demenzwohngruppe vor", erklärte Wolfgang Reinhard gegenüber der RNZ. Die Tagespflege und die Demenz-WG sollen im unteren Bereich entstehen, auf den anderen Stockwerken gibt es Platz für die unterschiedlich großen und altersgerechten Wohnungen.

Diese könne jeder mieten, erklärt der Bürgermeister. Man müsse sich nicht betreuen lassen, könne aber Optionen zubuchen wie beispielsweise Essen, einen Arzt oder Tagesbetreuung. Wie viele Plätze genau entstehen, weiß die Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Damit das Grundstück gegenüber des Waibstadter Schulzentrums nach dem Abbruch des alten Kindergartens durch den Investor neu bebaut werden kann, muss zunächst noch ein Bebauungsplan aufgestellt werden. "Die Planungen laufen. Im Jahr 2020 soll der Baubeginn sein. Die Fertigstellung ist Mitte 2021 geplant", erläuterte Wolfgang Reinhard. Jetzt fertigt die Stadt erst einmal den vorhabenbezogenen Bebauungsplan an. Dazu braucht die Gemeinde die Pläne des Architekten. Der Bebauungsplan wird dann auf das zukünftige Gebäude zugeschnitten. Dieser könnte dann im Frühjahr nächsten Jahres fertig sein.

Über den Verkaufspreis möchte der Bürgermeister erst einmal nicht sprechen. Der Kaufvertrag sei nicht so einfach gewesen. Darin steht unter anderem, dass die Stadt bestimmte Voraussetzungen schaffen muss. Erst dann kann der Bau beginnen. Bis jetzt hat die Stadt zwar eine Anzahlung, bekommt das restliche Geld aber erst, wenn das Landratsamt die Pläne genehmigt. Daher ist der Bürgermeister vorsichtig.

In der Immobilienanzeige aus dem vergangenen Jahr erhoffte sich die Gemeinde für das nun verkaufte Grundstück gut eine Million Euro. Das wäre ein Quadratmeterpreis von über 200 Euro. Ob die Stadt den Preis erzielen konnte, ist nicht bekannt. Fest steht aber, dass mit dem Geld teilweise der Neubau des katholischen Kindergartens finanziert wird, der insgesamt rund 2,5 Millionen Euro gekostet hat. Der Neubau war nötig, da das alte Gebäude nicht mehr sanierungsfähig war. Das Dach war undicht und es gab keine richtige Wärmedämmung.