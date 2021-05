Waibstadt. (cla) Es tut sich was im Neubaugebiet "Vorderer Kühnberg": Die Familie Thon hat als erster "Bauherr" in der höchsten Lage des Kühnbergwegs mit den Erdaushubarbeiten für ihr Traumhaus begonnen. Bereits Anfang Juni soll das Fertighaus dann aufgebaut werden und auf alle Fälle noch in diesem Jahr der Einzug erfolgen.

Mehrere Jahre dauerte es, bis der Wunsch des Gemeinderats Realität wurde und aus den Grünflächen am Ortsrand in Richtung Neidenstein voll erschlossene und bebaubare Grundstücke wurden. Für die Stadtverwaltung war es besonders erfreulich, dass alle Bauplätze in kurzer Zeit an Bauwillige verkauft werden konnten. "Es ist schön, dass es jetzt mit dem ersten Bauvorhaben losgeht. Ich wünsche der Familie eine reibungslose und unfallfreie Bauausführung und danach natürlich viel Freude in ihrem neuen Eigenheim", freute sich Bürgermeister Joachim Locher über den Baubeginn des ersten Hauses im Neubaugebiet. "Ich bin heilfroh, dass die Umlegung, Erschließung und der Verkauf so super geklappt haben. Sogar der Spielplatz ist mittlerweile fertiggestellt, und die ersten Baugenehmigungen sind erteilt", ergänzte Stadtbaumeister Bernd Kiermeier.

Glücklich blicken die Thons auf ihre Baustelle. Vor wenigen Tagen wurde mit dem Bagger der Erdaushub erledigt. In Kürze wird die Bodenplatte erstellt. "Wir sind zu viert und haben uns für ein kleines Einfamilienhaus entschieden. Es wird ein Fertighaus in Holzständerbauweise", erzählt Familienvater Detlef Thon, der in der Waibstadter Fußballszene als treuer Fan des Hamburger Sportvereins besser als "Hrubesch" bekannt ist. "Als gebürtige Waibstadterin habe ich 23 Jahre in Schleswig-Holstein gelebt und freue mich besonders, in meiner Heimatstadt Waibstadt ein Haus zu bauen", strahlt Gattin Andrea.

Bereits seit Jahren waren die Planungen fürs Haus abgeschlossen, nur ein passender Bauplatz sei in Waibstadt einfach nicht zu bekommen gewesen. Auch die schon großen "Kinder" Annalena und Philipp freuen sich auf ihre neuen Zimmer. Die Lage sei schon deshalb gut, weil man mit dem nahe gelegenen S-Bahn-Anschluss schnell in Heidelberg sei, um vielleicht zu studieren. Auch ein schneller Breitbandanschluss ist bereits gebucht. Auf ein Detail freut sich der künftige Hausherr besonders: Zur Vollendung der Außenanlage wird es einen Fahnenmast geben, an dem hoch über den Dächern Waibstadts eine HSV-Fahne gehisst wird.