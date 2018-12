Heilbronn. (guz) Binnen weniger Stunden hat sich die Autobahnbrücke zwischen Heilbronn-Kirchhausen und Biberach in der Nacht auf Sonntag in Staub und und Stahlbeton-Brocken verwandelt. Trotz der frostigen Temperaturen verfolgten gut drei Dutzend, teils glühweingewärmte Schaulustige, wie Spezialbagger das 75 Meter lange und rund 4500 Tonnen schwere Bauwerk zerlegten. Anschließend wurden die rund 1800 Kubikmeter Beton- und Stahlschutt mit speziellen Greifern fein säuberlich getrennt und die großen Brocken pulverisiert.

Pulver kam dann auch von oben: Nach Mitternacht setzte Schneefall ein, und die zarten Flocken überzogen die Reste des brachialen Abrissspektakels mit einem weichen Flaum.

Gut vorbereitet, hatte das Baukonsortiums ViA6West, das für den sechsspurigen Ausbau der Autobahn und somit auch für alle Brückenbauwerke und Unterführungen zuständig ist, schon zuvor einige Streufahrzeuge in Stellung gebracht, die dann auch gebraucht wurden. Wegen der umfangreichen Aufräum- und Sicherungsarbeiten ist die Autobahn A6 6 am heutigen Sonntag noch bis 20 Uhr zwischen Bad Rappenau und Untereisesheim in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Eigentlich hätte das 1967 errichtete Brückenbauwerk laut Michael Endres, Sprecher des Baukonsortiums ViA6West, noch etwa 20 Jahre gehalten. Bis dahin aber hätte die ViA6West noch immer die Verantwortung für die Strecke und müsste die Brücke abreißen, wenn die Autobahn darunter längst fertig ist. Außerdem seien die Kosten für einen Neubau in 20 Jahren schwer kalkulierbar. Also wird die Maßnahme vorgezogen – nicht zuletzt, um einen auch zeitlich einheitlichen Zustand zu schaffen. Bislang wurden auf der Ausbaustrecke zwischen Walldorf und Weinsberg vier, die Autobahn querenden Brücken ohne Zwischenfälle abgerissen.