Sinsheim. (cbe) Es ist erst die dritte Veranstaltung dieser Reihe, doch die "Ohrenzeugen-Konzerte" haben schon beinahe Kultstatus. Am Samstag und Sonntag tritt das Vokalensemble wieder auf. Ein breites musikalisches Repertoire wird ergänzt von zahlreichen Interviewgästen. Der übergeordnete Titel: "Sinsheim hat Kultur(en)".

Dass sich der Verein ein überaus komplexes Thema ausgesucht hat, ist den Organisatoren durchaus bewusst. "Wir haben das Konzert deshalb in vier Bereiche unterteilt", erklärt der musikalische Leiter Erwin Schaffer. Sie lauten: Kulturen unterscheiden sich, vermischen sich, engen ein und verändern sich. Die Lieder sollen eben jene Bereiche zum Ausdruck bringen.

Präsentiert wird zum Beispiel "Englishman in New York" von Sting oder "The Times they are a-changing" von Bob Dylan. Neben Rock- und Pop-Liedern sind aber auch ein Traditional oder ein klassisches Stück von Franz Schubert vorgesehen. Und auch ein Stück aus dem Bereich der neuen Musik wird wieder dabei sein. Unter dem Titel "K_Wahl", gesprochen Qual, erklingt erneut eine Uraufführung aus der Feder von Christoph Ogierman.

Dazwischen werden immer wieder Interviews von wenigen Minuten Länge eingestreut - von Persönlichkeiten, die zur Kultur in Sinsheim beitragen, erklärt Margarete Hertel, Vorsitzende des Vokalensembles. Eingeladen sind unter anderem die Vorsitzende des Orientalischen Tanzvereins Sinsheim, Zory Halter, der freie Philosoph Tobis Erler und der Gastronom Mihail Kösker.

Die Veranstaltung, die die Sinsheimer Kulturtage eröffnet, möchte sich dem großen Thema annähern und etwas für jeden Geschmack bieten. Dass nicht jeder Programmpunkt jeden Zuhörer begeistern wird, darüber sind sich die Verantwortlichen im Klaren. "Die Gratwanderung zwischen dem Besonderen und der Gunst des Publikums" findet aber nicht zuletzt Berd Eknigk, Regionaldirektor der Sparkasse Kraichgau, spannend - die Bank unterstützt das Konzert erneut.

Info: Die Veranstaltung "Ohrenzeuge 3 - Sinsheim hat Kultur(en)" beginnt am Samstag, 22. September, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 23. September, um 18 Uhr, jeweils im Musiksaal des Wilhelmi-Gymnasiums. Karten für 15 Euro gibt es im Vorverkauf im Bücherland und in der Buchhandlung Doll.