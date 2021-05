Für die Organisation von Großküchen stellt die Gemminger Dörr-Gruppe Nischenprodukte her – und ist damit Marktführer in Deutschland. Geschäftsführer Thomas Dörr zeigt eine Besteckpoliermaschine. Foto: Lörz

Von Sophia Stoye

Gemmingen. Inzwischen ist Thomas Dörr froh, dass sein Unternehmen Anfang der 2000er Jahre in einer schlechten Auftragslage steckte: Der heute 55-jährige Geschäftsführer der "Max Dörr Förderanlagen" fing zu dieser Zeit notgedrungen an, mit der Tochterfirma "Thomas Dörr Küchensysteme" Nischenprodukte für die Organisation von Großküchen herzustellen. Heute ist das Unternehmen für Küchensysteme für fast jedes seiner Produkte deutschlandweiter Marktführer, die Maschinen werden bis nach Australien, Hongkong oder Chile exportiert.

Auch wenn die Auftragsbücher inzwischen mit internationalen Adressen gefüllt sind, ist das Unternehmen doch lokal verwurzelt: Seit 53 Jahren – zwei Jahre nach Firmengründung – hat das Unternehmen "Max Dörr" seinen Sitz in Gemmingen, einem knapp 5000-Einwohner-Ort zwischen Sinsheim und Heilbronn, inmitten der Kraichgau-typischen Hügellandschaft. Als mittelständisches Unternehmen im Ländlichen Raum bewarb sich die Firma für das landesweite Förderprogramm "Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württemberg" – und wurde vor Kurzem als einer von neun Betrieben im Land ausgewählt.

"Wir haben uns das erste Mal beworben – und wurden direkt ausgewählt", erklärt Patrik Dörr, Sohn von Thomas Dörr, und ebenfalls Geschäftsführer beider Unternehmen. Sehr hilfreich dabei sei die Gemeinde gewesen, über die der Förderantrag gestellt werden musste. "Das hätten wir allein gar nicht geschafft", meint Thomas Dörr. Sein Sohn ergänzt: "Auf dem Land haben wir als Unternehmen eine ganz andere Verbindung zu den umliegenden Gemeinden und deren Bürgermeistern." Man unterstütze sich gegenseitig und stehe immer in engem Kontakt.

Genau diese Nähe zur Region und deren Einwohnern sei die große Stärke der Firmen im Ländlichen Raum. "Die Mitarbeiterbindung ist viel höher", so Thomas Dörr. Nicht wenige Mitarbeiter hätten bei der Unternehmensgruppe ihre Lehre angefangen und gehen in den nächsten fünf bis zehn Jahren schon in Rente. "Man hat das Gefühl, viele identifizieren sich mit der Firma", freut sich Patrik Dörr. Das ist seinem Vater zufolge an sich schon etwas sehr Schönes, im Betrieb herrsche zudem eine familiäre Stimmung "und wenn es mal brennt, sind sofort alle ungefragt da und helfen".

Umsatz: 2020 blieben die Zahlen der Dörr-Gruppe trotz Krise ähnlich wie in den Jahren zuvor. Die Mutterfirma "Max Dörr", die vor allem Fördertechnik für die Lebensmittel-, Pharma-, und Verpackungsindustrie herstellt, machte einen Umsatz von etwa 7,5 Millionen Euro. Bei der Tochterfirma "Thomas Dörr Küchensysteme" beläuft sich der Umsatz auf ungefähr 3,5 Millionen Euro. Lediglich fünf Prozent musste die Unternehmensgruppe im Corona-Jahr einbüßen. Corona-Effekt: Allerdings änderte sich 2020 das Verhältnis der Nachfrage deutlich: Der Verkauf der Besteckeinwickelmaschine erhielt einen enormen Schub: "Der Umsatz hat sich in dem Bereich verdoppelt", erklärt Geschäftsführer Thomas Dörr. Gerade durch die hygienische Verpackung des Bestecksatzes mithilfe der Serviette sei die Maschine inzwischen aus Krankenhausküchen nicht mehr wegzudenken. Auch in Betriebskantinen sei sie immer öfter gefragt. Dafür ist laut Dörr der Umsatz der gastronomiebezogenen Geräte, wie beispielsweise der Butterportionierer, auf null eingebrochen.

Ein "kleiner Nachteil" sei als Unternehmen auf dem Land allerdings die geringe Einwohnerzahl der umliegenden Gemeinden, meint Patrik Dörr: "Die Einzugsgebiete werden bei der Mitarbeitersuche immer größer, nicht jeder ist bereit, eine halbe Stunde zum Arbeitgeber zu fahren." Allerdings sei die Anbindung an das Verkehrsnetz gut, bis zur Autobahn A 6 dauere es eine Viertelstunde. "Das ist hinnehmbar", sagt der 28-Jährige. Und trotz allem habe man bisher jede freie Arbeitsstelle auch besetzen können, so Thomas Dörr.

Die Mitarbeiterzahl war es auch, die es der Firmengruppe überhaupt ermöglicht hat, am Landesprogramm teilzunehmen: Die Vorgabe des Ministeriums für Ländlichen Raum war nicht mehr als 50 Beschäftigte, um eine Förderung in Höhe von 20 Prozent der Projektkosten zu erhalten. Mit knapp 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – umgerechnet 46 Vollzeitstellen – haben die Gemminger den Anspruch erfüllt. Um die Förderung in Höhe von 400.000 Euro zu erhalten, habe man zudem vorweisen müssen, innovativ und technologieführend zu sein, erklärt Patrik Dörr. So stand die Entwicklung der Unternehmensgruppe im Fokus des Förderprogramms.

"Als ich 1994 die Firma für Förderanlagen von meinem Vater übernommen habe, haben wir fast ausschließlich die Automobilindustrie beliefert", schildert Dörr senior. Die Abhängigkeit von einer Branche, die letztlich auch zur schwierigen finanziellen Situation des Unternehmens Ende der 1990er Jahre führte, sei ihm schon damals "ein Dorn im Auge" gewesen.

Sohn Patrik Dörr präsentiert das neuste Produkt: eine Bestecksortiermaschine.

Dann erhielt der 55-Jährige inmitten einer dürftigen Auftragslage die Anfrage für eine Betsteckeinwickelmaschine. Zuerst habe er das Angebot abgelehnt, "dann habe ich mich etwas eingelesen und zum Glück doch zugesagt". Der Auftrag sollte als Lückenfüller für schlechte Zeiten dienen – und sorgte schließlich für einen Aufschwung. Im Jahr 2000 stellte Thomas Dörr die Maschine erstmals auf einer Düsseldorfer Messe vor – damals als einziger Anbieter überhaupt. Ein Jahr später gründete er die Tochterfirma "Thomas Dörr Küchensysteme", die heute den Vertrieb übernimmt. Inzwischen stellt das Unternehmen auch Besteck- , Gläserpoliermaschinen oder Butterportionierer für Gastronomiebetriebe und Großküchen her, die neueste Entwicklung: eine Bestecksortiermaschine. "Das Besteck läuft über verschieden schnelle Förderbänder", erklärt Thomas Dörr, dadurch trenne man die einzelnen Teile voneinander. Eine Kamera erkenne dann, was für ein Besteckteil dort liege, in welchen Behälter es sortiert und in welche Richtung es gedreht werden müsse, damit alle Teile in eine Richtung schauen.

Die finanzielle Förderung des Landes wollen Thomas und Patrik Dörr in den Neubau und die Erweiterung ihrer Büroräume investieren, veranschlagt sind Baukosten in Höhe von circa 2 Millionen Euro. Damit sind sich die beiden Geschäftsführer sicher, dass sich ihre unternehmerische Zukunft auf dem Land abspielen wird: "Wir bleiben definitiv hier."