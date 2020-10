Heilbronn. (y) Aufgrund des stark steigenden Infektionsgeschehens in Heilbronn gelten in der Stadt Heilbronn ab Mittwoch, 21. Oktober, weitere Einschränkungen, die die am Montag in Kraft getretenen Corona-Regeln des Landes teilweise konkretisieren. Unter anderem wird eine Sperrstunde für die Gastronomie eingeführt. Die neuen Regeln orientieren sich an einem Erlass des Sozialministeriums Baden-Württemberg für besonders betroffene Orte und werden am Dienstag, 20. Oktober, in einer Allgemeinverfügung auf der städtischen Webseite unter www.heilbronn.de/coronavirus veröffentlicht.

Am Montag hat das Landesgesundheitsamt für die Stadt Heilbronn erstmals eine dreistellige Sieben-Tages-Inzidenz gemeldet, nämlich 104,3 nachweislich Infizierte pro 100.000 Einwohner. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 80,6 gelegen und war zu diesem Zeitpunkt bereits der höchste im Land. Inzwischen hat sich der Abstand zu ebenfalls stark betroffenen Regionen wie Stuttgart (80,5) oder dem Landkreis Esslingen (80) weiter vergrößert.

Ab Mittwoch dürfen in der Stadt Heilbronn, wie bisher, nur bis zu zehn Personen zu privaten Veranstaltungen treffen. Anders als die Landesregelung sieht die Stadt allerdings keine Ausnahmen für Verwandte vor. Analog zu privaten Veranstaltungen dürfen sich Personen nur noch zu zehnt treffen. Die am Freitag eingeführte Maskenpflicht in den Fußgängerzonen der Innenstadt und auf Märkten unter freiem Himmel bleibt bestehen. Auch hier sieht die Stadt keine Ausnahmen vor. Neu hinzu kommen eine Sperrstunde für die Gastronomie ab 23 Uhr. Außerdem darf außerhalb der Gastronomie zwischen 22 und 6 Uhr kein Alkohol verkauft oder im öffentlichen Raum konsumiert werden.

"Die Regeln zielen vor allem auf die Bereiche ab, die bislang wenig geregelt waren und in denen das Risiko besonders hoch ist, das Virus zu verbreiten", begründet Oberbürgermeister Harry Mergel. "Das ist vor allem der private Bereich und da, wo es aufgrund steigenden Alkoholkonsums zur Nichteinhaltung der Abstände und zur Verletzung der Maskenpflicht kommt. Deshalb greifen wir hier ein – immer in der Absicht noch schärfere Regeln vermeiden zu können."

Bis Montagabend wurden in der Stadt Heilbronn 943 Infektionen mit dem Coronavirus verzeichnet, ein Zuwachs von 34 Fällen, Tendenz steigend. Anders als im Sommer konzentriert sich das Infektionsgeschehen nicht mehr auf eine Gruppe, die Reiserückkehrer. Vielmehr ist die Ausbreitung mittlerweile diffus. Es gibt viele familiäre Häufungen. Eine weitere Häufung gibt es der Stadt zufolge in einer Flüchtlingsunterkunft. Hier sind 20 Personen positiv getestet. Die Einrichtung steht unter Quarantäne.

Die neue Allgemeinverfügung tritt erst außer Kraft, wenn die Sieben-Tages-Inzidenz von 50 Neuinfektionen mindestens sieben Tage in Folge für den Stadtkreis Heilbronn unterschritten wird.