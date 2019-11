Sinsheim. (jou) Die Richterin hatte sich für diesen ersten Verhandlungstag viel vorgenommen. Ihr Ziel war es, alle Zeugen zu vernehmen, was bei der beachtlichen Anzahl als durchaus ambitionierte Aufgabe anzusehen war. Doch die Richterin hielt Wort.

Verhandelt wurde das Delikt vom diesjährigen Stadtfest, bei dem sich zwei junge Männer am frühen Morgen in der Fußgängerzone gestritten hatten, der eine zu Boden fiel, sich am Kopf lebensgefährlich verletzte und drei Wochen im Koma lag. Damals ermittelte die Kriminalpolizei wegen versuchten Totschlags. Die Anklage geht nun aber von einer gefährlichen Körperverletzung aus.

Noch immer sitzt der 19-Jährige Angeklagte in Untersuchungshaft in Mannheim. Zum Prozessauftakt wurde er mit Fußfesseln in den Saal des Amtsgerichts Heidelberg gebracht. Bei der schriftlichen Erklärung, die der Verteidiger vorliest, betont der Angeklagte immer wieder, dass es ihm leid täte, dass das Opfer so unglücklich gefallen sei, und ist noch heute sichtlich betroffen.

Die beiden, die sich sehr gut kennen und früher eng befreundet waren, hätten sich zufällig auf dem Stadtfest getroffen und wären zusammen mit ein paar Freunden in eine Bar gegangen. Ob sie nun vor der Bar saßen oder im Inneren, wird im Laufe des Verhandlungstages nicht ganz klar, da sich auch die Zeugen darin teilweise uneinig sind. Einig sind sie sich hingegen, dass das Opfer gegenüber eines Mannes, der sich neben die Freundin eines weiteren Freundes des Opfers setzte, verbal angriff. Der Angeklagte habe versucht, das Opfer davon abzuhalten. Dafür kassierte er eine Ohrfeige, wie ein Zeuge später berichtete. Der Angeklagte schlug zurück und die Sache sei damit für die beiden erledigt gewesen.

Später seien sich die zwei noch einmal begegnet. So schildert es der Angeklagte in seiner Erklärung. Das 23-jährige Opfer sei aggressiv gewesen, weil er betrunken war – 1,7 Promille soll er im Blut gehabt haben, wie die Ermittlungen ergaben. Laufen konnte er trotzdem, er habe lediglich ein wenig gelallt, sagte der Angeklagte in seiner Erklärung.

Die zwei jungen Männer stritten sich bei ihrem Zusammentreffen. Weshalb, war auch nach über sechs Stunden Vernehmung von vielen Zeugen nicht auszumachen. Fest steht aber: die Sache zog sich. Mindestens 30 Minuten ging es wohl in einer Seitenstraße der Fußgängerzone verbal heiß her. Nach Angaben des Angeklagten wollte das Opfer sein Handy, um einen Freund anzurufen, den er verloren hatte und der eigentlich bei ihm übernachten sollte. Da der Angeklagte sein Handy nicht hergab, wurde das Opfer immer aggressiver, und wollte den Angeklagten schlagen, so zumindest erzählen es Zeugen und der Angeklagte. Das Opfer, dem es mittlerweile schon wieder besser geht, und seit knapp zwei Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, kann sich an sehr wenig erinnern.

Der Angeklagte wollte den Angriff abwehren. Dazu hielt er die Arme des Opfers über Kreuz fest und schubste es über seinen Oberschenkel auf den Boden. Ließ die Arme aber los. Er habe gedacht, das Opfer würde sich noch abstützen.

Immer wieder betonte der Angeklagte, dass er das nicht gewollt habe; richtet auch persönliche Worte an den 23-jährigen. Als er das Opfer um Verzeihung bittet, bricht seine Stimme ein wenig weg. Die Verhandlung wird morgen fortgesetzt.