Bad Rappenau. (guz) Zusammen mit dem Haushaltsentwurf hat die Verwaltung dem Gemeinderat auch den Wirtschaftsplan 2019 für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung vorgestellt, der voraussichtlich ein Gesamtvolumen von 13,4 Millionen Euro hat. Derzeit geht Kämmerin Tanja Schulz davon aus, dass im kommenden Jahr ein Verlust von 550.000 Euro aufläuft, der aber durch die Auflösung von Rückstellungen ausgeglichen werden kann.

Insgesamt will die Stadtentwässerung im kommenden Jahr rund acht Millionen Euro investieren. Größte Einzelmaßnahme ist dabei die Ertüchtigung der Kläranlage im Fünfmühlental, für die fast eine Million Euro eingeplant werden.

Viel Geld will die Kommune außerdem in die Sanierung von vier Kanälen stecken: Die Sanierungsarbeiten unter der Bundesstraße 39 in Fürfeld schlagen dabei mit 730.000 Euro zu Buche, die Sanierung der Kanäle in der Grombacher Straße in Obergimpern mit 700.000 Euro und die Sanierung in der Salinenstraße mit 600.000 Euro, wobei hier in 2020 weitere Ausgaben anstehen. Die Sanierung des Kanalnetzes im Bonfelder Ortskern schließlich ist mit 560.000 Euro veranschlagt. Mehr als eine Millionen Euro fließen außerdem in die Erschließung der Baugebiete Kandel (510.000 Euro) und "Kobach II" (400.000 Euro). Für den geplanten Bypass unter der Bonfelder Straße zur Schlossbergstraße sind 350.000 Euro vorgesehen. Mit dieser Maßnahme soll der überlastete Kanal funktionsfähig gehalten werden.

Weil diesen Ausgaben aber lediglich 820.000 Euro an Einnahmen aus den Abwassergebühren, 270.000 aus Zuschüssen und 1,8 Millionen Euro an Abschreibungen gegenüberstehen, muss der Eigenbetrieb voraussichtlich 5,1 Millionen Euro an neuen Krediten aufnehmen - das sind zwei Drittel der gesamten Investitionen.