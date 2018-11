Sinsheim. (pol/mare) Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr ist ein Streit in einer Tiefgarage eskaliert. Der Grund: die Suche nach einem Parkplatz. Das teilt die Polizei mit.

Was war geschehen? In der Tiefgarage am Karlsplatz waren eine 26-jährigen Frau und ein 58-jährigen Mann auf Suche nach einer freien Parkbucht. Und beide entdeckten im unteren Parkdeck einen freien Platz.

Darüber, wer denn dort nun sein Auto abstellen kann, gerieten sie in Streit. Und zwar dermaßen, dass die Auseinandersetzung körperlich wurde.

Wer angefangen und den Streit schließlich eskaliert hat, versucht die Polizei nun, zu ermitteln. Daher ist sie auf Zeugen angewiesen. Diese können sich beim Polizeirevier Sinsheim unter Telefon 07261/6900 melden.