Da waren die Maler mit ihrem Anstrich in der Passage gerade fertig. Fotos: Karl Schramm

Das ist keine Kunst und kann weg: Schmiererei in der Unterführung.

Sinsheim. (kel) Weiße Flächen sind für manchen offenbar nicht akzeptabel: Kaum waren die Maler mit ihren Streicharbeiten in der Unterführung der Hauptstraße fertig, rückten Sprayer an und verunzierten die Wände mit ungelenkem Gekritzel. Anwohner und Passanten am Karlebuckel kritisierten "Unverstand und Zerstörungswut". Erst vor wenigen Wochen waren auch innerstädtische Stromverteilerkästen unmittelbar nach einer künstlerischen Verschönerungsaktion beschmiert worden.

Das frische Weiß soll die Grundierung für eine zusammen mit der "Jugendarbeit Mobil" (JuMo) geplante Ausmalung des vormals tristen Durchgangs sein. Ob das Werk der ungebetenen Spray-Aktivisten jetzt zunächst überstrichen werden muss oder ob es von während der Neugestaltung beim "Urban Street Art Contest" von den jungen Künstler übermalt werden kann, steht noch nicht fest.