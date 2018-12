> Hexenkesselprozess in Eppingen: Beim Nachtumzug im Februar kam es zu einem folgenschweren Vorfall. Ein als Hexe verkleideter Umzugsteilnehmer hielt eine 18-Jährige über einen Kessel mit siedendem Wasser. Dabei fiel die Frau in den Kessel und verbrühte sich ihre Beine schwer. Ein 33-Jähriger wurde in einem Prozess im Dezember schließlich zu einer Geldstrafe verurteilt. Bis dahin war unklar gewesen, welches Mitglied der Hexenvereinigung die junge Frau geschnappt und aus Spaß über die Brühe gehalten hatte - alle waren maskiert. Foto: Angela Portner