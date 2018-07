Kein Durchkommen mehr: Die Zugmaschine mit Siloauflieger hatte am gestrigen Spätnachmittag im Kreisverkehr an der Dührener Straße den Dienst quittiert und sorgte für große Verkehrsbehinderungen. Foto: Dezort

Sinsheim. (cbe) Das war nun wirklich der ungünstigste Ort, an dem der Lastwagen den Geist aufgeben konnte: Im Kreisverkehr am Ende der Dührener Straße in Richtung Autobahn A6 quittierte am heutigen Dienstag um 17.30 Uhr ein Tanklastwagen seinen Dienst und sorgte für massive Verkehrsbehinderungen in alle Richtungen.

Dabei bestand der Plan der Polizei eigentlich darin, Verkehrsbehinderungen zu vermeiden: Gegen 16.50 Uhr war der 40-Tonner bei einem Auffahrunfall auf der rechten Spur der Autobahn A6 in Richtung Mannheim beschädigt worden. Der Lastwagen war aber noch fahrbereit. Da sich laut Polizeiauskunft bereits ein Stau gebildet hatte, schlugen die Ordnungshüter vor, dass der Fahrer mit seinem beschädigten Gefährt weiter fährt und die Autobahn an der Abfahrt Sinsheim verlässt.

Soweit klappte das Vorhaben offensichtlich. Im Kreisverkehr auf Höhe des Baumarkts setzte dann aber die Technik dem weiteren Fortkommen ein Ende, Betriebsstoffe liefen aus der Zugmaschine aus. Gemeinsam mit der Polizei bemühte sich der Fahrer des liegen gebliebenen Lastwagen bis zum Eintreffen eines Abschleppunternehmens, den Verkehr soweit wie möglich zu regeln.