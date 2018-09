Von Tim Kegel

Sinsheim. Weiterhin ist ungewiss, wie der Verkauf von Bus- und Zugtickets in Sinsheim künftig geregelt wird. Das Reisezentrum der Deutschen Bahn soll am 30. Juni 2019 endgültig geschlossen werden - damit fehlt in der Großen Kreisstadt ein Ort, an dem man Karten kaufen und sich zu Fahrplänen, Anschlussverbindungen und Übernachtungsmöglichkeiten persönlich beraten lassen kann.

Zwar hat die Bahn mittlerweile angekündigt, den elektronischen Kartenschalter am Bahnhof mit einer Videoberatung zu ergänzen, Nahverkehrsexperten sind von der Maßnahme allerdings wenig angetan. "Das System und auch die Art und Weise sind einer Großen Kreisstadt nicht würdig", sagte zum Beispiel Jens-Jochen Roth, Vorsitzender des Arbeitskreises Nahverkehr, im Gespräch mit der RNZ.

Wie aus Insiderkreisen verlautet, suche die niederländische "Abellio Rail", künftiger Betreiber der Nahverkehrslinien im Neckar- und Elsenztal, zurzeit aktiv nach Örtlichkeiten in Bahnhofsnähe, um dort persönlichen Kartenverkauf und -beratung auch weiterhin anbieten zu können. Problem: Es wird sich hierbei wohl ausschließlich um Nahverkehrstickets handeln, wie man sie auch am Bahnhofsschalter ziehen kann.

"Komplexe Anfragen" wie zur Planung von Klassenfahrten oder zu "Fernreisen mit einer Kombination verschiedener öffentlicher Verkehrsmittel", so die Sorge, könnten nach einem Aus des Reisezentrums nicht mehr beantwortet und Ticket-Kombinationen nicht mehr an einer zentralen Stelle gekauft werden. "Werden alternative Verkehrsmittel dadurch attraktiver?", fragt Jens Jochen Roth.

In zunehmendem Maß positioniere sich Sinsheim touristisch; die Große Kreisstadt habe sich in den vergangenen Jahren sowohl zum bedeutenden Mittelzentrum entwickelt wie auch zu einem Knotenpunkt des Nahverkehrs im Rhein-Neckar-Kreis und angrenzender Landkreise, schildert Roth. Mit dem Wegfall des DB-Reisezentrums aus Rentabilitätsgründen, glaubt Roth, spare die Deutsche Bahn AG "am falschen Ende".

Ein Faktor sei die Erfahrung des Personals im Reisezentrum: Dort wisse man über örtliche Gegebenheiten Bescheid, habe Ortskenntnis, stehe in Kontakt mit Lokführern und Busfahrern und könne mit "alltäglichem Erfahrungswissen" punkten, etwa zur Kombination verschiedener Verkehrsmittel, zu Alternativstrecken oder aktuellen Einschränkungen.

Nach Roths Ansicht "ein Service, den kein Callcenter leisten kann". Dass Bahnkunden künftig "bei Regen, Eis und Schnee" ihre Anfragen auf dem Bahnsteig via Bildschirm beantwortet bekommen, sei "ein Witz".

Außerdem: Während im jetzigen Reisezentrum Kunde für Kunde diskret in Einzelberatungen bedient wird, findet die Videoberatung auf dem Bahnsteig statt. Die Gefahr, dass Dritte ein Beratungsgespräch mithören, ist gegeben.

Im Sinsheimer Gemeinderat herrschte zuletzt noch Einigkeit darüber, nicht aktiv zum Erhalts des Reisezentrums beizutragen. Zwar wurde in den vergangenen Jahren immer wieder laut über eine Tourist-Info nachgedacht, etwa im früheren Grundbuchamt, möglicherweise auch angegliedert ans Bürgerbüro.

Dennoch fürchtete man offenbar, sich mit Verkauf und Beratung von Nahverkehrstickets ein Verlustgeschäft einzuhandeln. Zudem fragte sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht seinerzeit, ob eine solche Dienstleistung "zu den ureigenen Aufgaben einer Kommune" gehöre.

Ein Schulterschluss zwischen mehreren Verantwortlichen, sagt Roth, werde seit dem Jahr 2005 in Öhringen praktiziert: Das Servicezentrum im Bahnhof der Hohenlohe-Stadt, das Roth "modellhaft" nennt, firmiert unter dem Namen "Mobiz - Fahrscheine, Information, Touristik".

Es wird gemeinschaftlich betrieben von den Nahverkehrsverbünden Hohenlohe und Heilbronn-Hohenlohe-Hall sowie der Stadt Öhringen. Diese wirbt auf ihrer Homepage für den "Info-Punkt mit persönlicher Auskunft"; kompetente Beratung und aktuelle Informationen zu Fahrpreisen, -zeiten und -karten für Bus, Bahn und Stadtbahn könnten ebenso im "Mobiz" gekauft werden wie Tickets für Veranstaltungen in Öhringen.

Inzwischen kommt neue Dynamik in die Diskussion: Oberbürgermeister Jörg Albrecht sagte gestern auf Nachfrage der RNZ, dass es inzwischen "konkrete Pläne für eine Tourist-Info" gebe. Diese wolle das Rathaus in Kürze dem Gemeinderat vorstellen.

Es handle sich um Räumlichkeiten "im Herz der Stadt"; auch der Verkauf von Nahverkehrstickets sei dort vorgesehen; unabhängig von dem Verkaufsmodell, welches "Abellio Rail" möglicherweise einführe. "Das steht sich nicht im Weg", ist Albrecht überzeugt.

Die Planungen, die auch zusätzliches Personal erforderten, seien weit fortgeschritten, sagt Albrecht. Umsetzbar seien sie - ein positives Gemeinderatsvotum vorausgesetzt - "deutlich vor den Heimattagen 2020".