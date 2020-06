Die Arbeiten am Kreisverkehr in der Neulandstraße sollen im August abgeschlossen sein. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (cbe) Der Kreisverkehr, der momentan in der Neulandstraße gebaut wird, verteuert sich um circa 250.000 Euro und soll nun rund 1,2 Millionen Euro kosten. Dies liegt im Wesentlichen an zwei Gründen: Beschilderungen und Ampelanlagen, die für die Umleitung aufgestellt wurden, verursachen Kosten in Höhe von rund 200.000 Euro. Und aufgrund des verspäteten Baubeginns werden der Baufirma Leonhard Weiss etwa 60.000 Euro für Stillstandszeiten überwiesen. Auf der anderen Seite fielen manche Arbeiten weg.

Eng mit dem Kreisverkehr verknüpft ist der neue Kaufland-Markt in der Neulandstraße. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend nahm er der nächsten Schritt. Und gegenüber des künftigen Kauflands dürfte sich, was die Einkaufssituation anbelangt, ebenfalls einiges verändern.

Die beiden größeren Nachträge sorgten im Rat für Verwunderung und Nachfragen. Baudezernent Tobias Schutz räumte ein, dass insbesondere die Ampeln vor dem Hintergrund des corona-bedingt zurückgegangenen Verkehrs komplett unnötig erscheinen: "Unseren innerstädtischen Verkehr hätten wir mit geringerem Aufwand abbilden können." Doch die Ampel in Richtung Hoffenheim sei für den Fall konzipiert, dass die Autobahn gesperrt und der Verkehr ausgeleitet werden muss.

Hintergrund ist: Die Neulandstraße ist Bedarfsumleitung der Autobahn. Ursprünglich hatte das Regierungspräsidium gefordert, während des Baus des Kreisverkehrs eine Umfahrung parallel zur Neulandstraße zu bauen. Nach Abschluss der Bauarbeiten wäre sie wieder abgerissen worden. Rund 470.000 Euro hätte dies die Stadt gekostet. Man konnte sich später auf die günstigere Umleitung einigen.

Vor diesem Hintergrund begann der Bau des Kreisverkehrs 16 Wochen später. 110.000 Euro Stillstandszeit verlangte die Baufirma laut Tiefbauamtsleiter Bernd Kippenhan dafür. Die Stadt habe den Betrag auf 60.000 Euro runterhandeln können. Kippenhan sprach von "mehreren harten Besprechungen", bei denen es zur Sache gegangen sei. Rechtlich stehe der Baufirma dieses Geld aber zu.

Der Kreisverkehr soll voraussichtlich im August fertig sein. In der Mitte wird er laut Kippenhan bepflanzt. Dies werde 40.000 bis 50.000 Euro kosten. Über die konkrete Gestaltung soll zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden.

Mit einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen wurde der Satzungsbeschluss des vorhabenbezogenen Bebauungsplans für den künftigen Kaufland-Markt beschlossen, der nun am neuen Kreisverkehr gebaut werden kann. Der Markt mit über 4000 Quadratmeter Verkaufsfläche sollte sich eigentlich längst im Bau befinden und zum Jahresende fertig sein. Wie der Zeitplan mittlerweile aussieht, beantwortete Kaufland auf RNZ-Nachfrage nicht.

Laut Schutz soll im künftigen Markt ein "Randsortiment" von anderen Einzelhändlern angeboten werden, ein "Shop-in-Shop-Konzept" sei nicht vorgesehen. Lokale Einzelhändler hatten befürchtet, dass das neue Kaufland Kunden aus der Innenstadt abzieht, nicht zuletzt, da dort 300 kostenfreie Parkplätze in unmittelbarer Nähe angeboten werden. Die Stadtverwaltung schloss daraufhin aus, dass sich manche Branchen dort niederlassen, so wird sich im Kaufland beispielsweise keine Apotheke finden. Alex Riederer von den Grünen kritisierte, dass ein Friseur, Blumengeschäft, Optiker oder Reisebüro trotzdem möglich seien. Oberbürgermeister Jörg Albrecht erklärte: "Kaufland wollte eigentlich viel mehr." Schutz ergänzte, dass es nicht möglich sei, alles auszuschließen.

Gegenüber des neuen Kauflands könnte das Gebäude, in dem sich momentan ein Penny-Markt befindet, abgerissen werden, wie der RNZ mitgeteilt wurde. In einem Gebäude, das auf dem Gelände neu gebaut werden soll, könnten ein Aldi und ein "Denns-Biomarkt" einziehen, hieß es im Rahmen der Sitzung. Der Eigentümer des Grundstücks wollte sich auf RNZ-Nachfrage dazu nicht äußern. Auch Anfragen an Penny und Aldi blieben bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Da die Verkaufsfläche der Supermärkte in der Stadt begrenzt ist, muss Kaufland seinen bisherigen Markt in der Martin-Luther-Straße schließen, sobald der neue Kaufland eröffnet. Ein anderer Supermarkt darf dort ebenfalls nicht einziehen. Laut Schutz wird das Gebäude wahrscheinlich abgerissen. An dessen Stelle könnte ein höheres Gebäude entstehen, in dem ein Hotel, Wohnungen, Arztpraxen und kleine Läden untergebracht sind.

Alexander Hertel, Sprecher von Aktiv für Sinsheim, bat, zu prüfen, ob im Bereich des bisherigen Kaufland-Markts eine Nahversorgung in kleiner Form möglich ist. Denn der Supermarkt sei ein wichtiger Anker für Sinsheim-Süd.