Wenige langjährige Kunden lerne man nun, in der 3. Corona-Welle, von einer unschönen Seite kennen, berichtet Elfriede Sitzler mit Erstaunen. Doch die meisten Unterhaltungen – so wie diese – seien positiv. Symbolfoto: Christian Beck

Von Tim Kegel

Sinsheim. Gereizt: Glaubt man dem "World happiness report" – dem "Weltglücksbericht", den die renommierte New Yorker Columbia-Universität jährlich herausgibt, dann sind die Deutschen mit ihrem weltweit 7. Platz im Jahr 2021 um kaum zu glaubende zehn Plätze besser dran als 2020. Mit den Erfahrungen hinter Kraichgauer Ladentheken und Amtsbüros deckt sich dies nur bedingt. Der Ton sei in den vergangenen Wochen deutlich rauer geworden, heißt es dort.

Da werden Masken gezählt und Abstände vor dem geistigen Auge durchgemessen; da wird gepoltert und geblafft, angeraunzt und angezeigt. Manchmal hilft nur das Hausrecht. In mancher Schicht, sagt die Frau an der Kasse in einem Sinsheimer Einkaufsmarkt, müsse sie nicht zehn- und auch nicht 20 Mal Kunden bitten, den Laden nur mit Einkaufskorb oder -wagen zu betreten, sondern oft "mehrmals pro Minute". Es sei zu Handgreiflichkeiten unter der Kundschaft gekommen, wenn sich die zu nah auf die Pelle rückte. Kunden berichten von Personal, das sich "wie Hilfssheriffs" aufspiele. Alles schon erlebt.

Der Wochenmarkt ist ein beliebter Einkaufsort, weil sich hier alles so schön verteilt. Abstand halten: kein Problem. Auch die Älteren, die Gefährdeten und die Ängstlichen können hier sicher ihre Sachen besorgen. Seit Beginn der Corona-Krise vor etwas über einem Jahr brummt’s regelrecht auf dem zuvor schon gut laufenden Markt. Pures Einkaufsglück.

Sollte man meinen. Über Kundenzulauf könnten sich die Händler nicht beklagen, sagt Rudi Sitzler, der hier einen der bekanntesten Stände mit Obst und Gemüse hat. Die vergangenen Wochenenden, räumt er ein, hätten ihn "ganz schön mitgenommen", weil viele Kunden "nicht mehr wollen oder nicht mehr können" würden. Ein Satz, der aufhorchen lässt. Einiges muss passieren, bis ein Menschenfreund, ein frohgemutes Raubein wie der Markthändler, so etwas sagt. "Die Disziplin", die er "noch vor einem Jahr" am Marktstand erlebt hat, sei "einfach nicht mehr da". Oft laufe die Kundschaft am Stand kreuz und quer, schildert Sitzler – und bei sechs Kunden, die dies machten, "ist der Siebte dabei, den das stört". Bitten seines Personals, "doch mal einfach stehen zu bleiben" und sich bedienen zu lassen, würden gern mal überhört. Die Stimmung könne sich hochschaukeln, es sei schon zu heftigem Streit unter Kunden gekommen, und Sitzler – bekannt für seinen Humor – brauchte ganz schön viel davon, um die Streitenden wieder runterzubringen. "Ein bisschen Rücksicht" würde er sich wünschen, auch seinen Leuten zuliebe – und den Marktkollegen – die "alle seit einem Jahr an der Front stehen" würden.

Froh um viele brave Stammkunden ist Ufuk Bozaci von der Dührener Avia-Tankstelle. Aber auch er beobachtet einen Wandel in Ton und Verhalten. Zwar hielten geschätzte 99 Prozent der Kunden Abstandsvorgaben und Maskengebote ein, sagt Bozaci, aber manchmal müsse man "heftige Diskussionen" führen. Sei dies, weil Kunden ohne Befreiung maskenlos in den Shop gingen und sich andere hieran gestört hätten. Oder weil Mitarbeiter ihrerseits ärztlich vom Maskentragen befreit sind, jedoch die Maskenpflicht durchsetzen mussten. Allein im vollen Shop zu reagieren, gleichzeitig abzukassieren und das Maskentragen zu überprüfen, könne schwierig werden. Es habe ferner auch schon Gäste gegeben, die sich Corona-Verstößen bezichtigt "und gegenseitig angezeigt" hätten.

"Zum Glück ist so was nicht die Regel", sagt Bozaci, "aber wenn Diskussionen, dann oft Hardcore". Dass es soweit komme, räumt der Kaufmann ein, liege auch "an sich ständig ändernden Vorgaben, deren Sinn man nicht nachvollziehen und entsprechend schwer vermitteln kann".

Ein Thema, das auch – und besonders oft – Florian Zangl vom Ordnungsamt der Stadt Sinsheim beschäftigt. Seine Behörde ist mal Kummerkasten, mal Prellbock einer Verwaltung, auch in normalen Zeiten, und weit mehr als andere Ämter der Kritik ausgesetzt. "Insoweit normal", sagt Zangl, "das weiß, wer hier arbeitet. Es gehört zu unserem Job."

Doch der ständige Wechsel der Rechtsverordnungen, den Zangl und seine Leute umsetzen müssten, habe dazu geführt, "dass Nerven blank liegen". Zwar handle es sich eigentlich um Bundes- oder Landesangelegenheiten, trotzdem kriege man vor Ort den Frust zu spüren, "etwa wenn dadurch jemandem Perspektiven genommen werden" würden. In Schreiben oder am Telefon werde zurzeit "sehr gesalzen formuliert", man müsse dann gelassen bleiben und "nach manchem Gespräch erst mal durchatmen". Einigen Beschwerden, sagt Zangl, würde aber auch der Satz "Ich weiß, das trifft jetzt den Falschen" vorausgeschickt und es gebe auch schöne Erlebnisse, etwa wenn man "Dinge ermöglichen, aufklären, beraten oder Vereinen helfen" könne. In hohem Maß gefordert sei zurzeit speziell auch der Vollzugsdienst.

Besonders in Erinnerung geblieben sind Zangl die Anrufe von Friseuren mit Einführung des Testgebots, als das Telefon "zwei Tage nicht still gestanden" habe und sie es "gefühlt mit der gesamten Branche zu tun" gehabt hätten. Oder die Tage nach den Corona-Demos, als "Schreiben aus ganz Süddeutschland" eingingen, in denen abwechselnd das besonnen-abwägende Vorgehen der Sicherheitsbehörden oder die Gängelungen "jeweils gelobt und angeprangert worden" seien. "Kritik und Lob in zweierlei völlig verschiedenen Richtungen", sagt Zangl. Hier könne man "eigentlich nur verlieren" und brauche ein dickes Fell.

Ein solches braucht auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Auch ihm gingen diese Tage manchmal an die Nieren, gibt er zu. Schon lange im kommunalen Betrieb zugange, hat Albrecht "zusätzliche Indikatoren", die ihm zeigen, dass die Stimmung schlechter wird. Zwar handle es sich "immer noch nur um zwei Prozent" seiner Kontakte, allerdings seien diese "sehr energisch" und es erreichten ihn E-Mails, "in einem Wortlaut, wie man ihn vor zwei Jahren noch nicht gehört hat". Auch "sonntagmittags, bei strahlend blauem Himmel" gingen plötzlich ungehaltene Briefe ein, was früher – einer alten Verwaltungs-Gesetzmäßigkeit zufolge – "eher bei Regen der Fall gewesen" sei. Auch bei Corona-fremden Sachverhalten vergreife sich mancher im Ton. "Wir sind genauso betroffen" nimmt Albrecht seine Leute in Schutz, es treffe "nicht alles, was aus Berlin oder Stuttgart kommt, auf helle Freude, oft im Gegenteil". Einige Rahmenbedingungen müssten sich "jetzt bald mal ändern", findet er, "der Stimmung wegen". Welche? "Ich komm’ da wieder mit meiner Außengastronomie an", sagt Albrecht, positive Signale würden "dringend gebraucht".

Ein solches, wenn auch ein kleines, kommt von "Rewe-Lutz", Heinrich Lutz, vom Einkaufsmarkt in der Muthstraße. Auch er und sein Personal stünden im Spannungsfeld, seien Streit, Ungeduld und Uneinsichtigkeit ausgesetzt, müssten viel diskutieren und "wenn’s nicht mehr geht, Hausrecht durchsetzen". Nach der 30. Ermahnung, räumt er ein, "klingt man nicht mehr so freundlich wie beim ersten Mal". Lutz ist überzeugt, dass das Tal bald durchschritten ist: Mit "Ruhe und Gelassenheit" lasse sich vieles regeln.