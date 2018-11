Sinsheim. (pol/van) Auf der A6 ist es wieder zu einem Unfall mit mehreren Lkw gekommen, wie die Polizei am heutigen Donnerstag mitteilt. Gekracht hat es gegen 11.30 Uhr in Höhe der Tank und Rastanlage Kraichgau zwischen den Anschlussstellen Sinsheim-Steinsfurt und Sinsheim-Süd in Fahrtrichtung Mannheim.

Wie die Beamten weiter berichten, soll brennbare Flüssigkeit an den beschädigten Fahrzeugen auslaufen, weshalb nichts Brennendes aus den Fahrzeugen geworfen werden soll. Die Feuerwehr ist im Einsatz.

Offenbar wurde bei dem Unfall eine Person verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist im Anflug. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Informationen folgen ...

Update: 8. November, 12.20 Uhr