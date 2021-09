Verkehrskontrollen wie diese in der Neulandstraße gab es in den vergangenen Wochen häufiger. Foto: Julian Buchner

Sinsheim. (pol/cbe) Rund 256 kontrollierte Fahrzeuge und 402 kontrollierte Personen, 57 Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten, zehn Mängelberichte und rund zehn Strafanzeigen, unter anderem wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz – das ist die Bilanz der Schwerpunktkontrollen vom 30. August bis 10. September im Rahmen der Konzeption "Sicher in Sinsheim". Dies teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Verkehrskontrollen in der Neuland-, Dührener- oder Schwarzwaldstraße sprachen sich schnell herum. Und unter anderem auch am Bahnhof, in der Allee, an der Alla-Hopp-Anlage sowie am Schwimmbad-Parkplatz und auf dem Parkplatz an der Burg Steinsberg kontrollierten Polizisten. Über einen Zeitraum von zwei Wochen waren rund 110 zusätzliche Kräfte an acht Tagen im Einsatz – uniformiert, in Zivil sowie Kräfte der Reiterstaffel. Die Schwerpunktkontrollen, bei denen Beamte des Polizeireviers Sinsheim und des Polizeipräsidiums Einsatz unterwegs waren, erfolgten, um das Sicherheitsgefühl der Sinsheimer zu erhöhen.

Die Polizisten erwischten Personen, die nicht angeschnallt waren, am Steuer das Handy bedienten, ihren Führerschein nicht dabei hatten, bei deren Fahrzeugen der TÜV abgelaufen war, oder die Reifen abgefahren waren. In fünf Fällen bekamen Fahrer einen Anzeige, weil sie ohne Führerschein unterwegs waren, zwei erwartet eine Anzeige wegen Urkundenfälschung. Gegen eine weitere Person werde zudem wegen Widerstands und Beleidigung gegen Polizeibeamte ermittelt. Eine weitere Person müsse sich außerdem auf eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz einstellen.

"Die Kontrollen sprachen sich zügig herum und verfehlten damit ihre Wirkung nicht", sagt Revierleiter Adrian Harz. So seien bei der Verkehrskontrolle am Montag der vergangenen Woche schon deutlich weniger Verstöße festgestellt worden. Dass bei einer Kontrolle schon im Vorfeld bekannt war, wo die Polizei sich aufstellt, sei aber nicht erwünscht, sagte Polizeisprecherin Jenny Elsberg auf Nachfrage. Bis auf ganz wenige Ausnahmen hätten die Verkehrsteilnehmer verständnisvoll, einsichtig und dankbar auf die Kontrollaktion reagiert, teilt Harz mit. Diese positiven Rückmeldungen seien wichtig. "Das zeigt uns, dass wir mit unseren Maßnahmen richtigliegen", sagt der Revierleiter.

Da zusätzliche Polizisten unterwegs waren, sei man auch mit mehr Menschen ins Gespräch gekommen, berichtet Elsberg. So hätten einige Sinsheimer erklärt, "wo der Schuh drückt" – angesprochen wurden beispielsweise Ruhestörungen am Abend, sagt Elsberg. Dementsprechend werde die Arbeit der Polizei angepasst, erklärt Harz. Man sei "regelmäßig im engen Austausch mit der Stadt Sinsheim und den Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes. Unser gemeinsames Ziel ist es, dass sich jeder in Sinsheim sicher fühlt, und das dauerhaft." Das Konzept "Sicher in Sinsheim" werde mit den bisherigen Partnern fortgesetzt. Gemeinsame Kontrollen und Schwerpunkteinsätze seien bereits in Planung.