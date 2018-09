Von Tim Kegel

Sinsheim-Eschelbach. Der alte Balzfelder Weg ist ein Gebiet, das nur wenige Einheimische kennen. Aus der Eschelbacher Ortsmitte heraus, führt er an der Mehrzweckhalle vorbei ins Niemandsland zwischen dem Ort, Hoffenheim, Dühren und Balzfeld. Windet sich, gesäumt von lichtem Wald und Acker, der Kreisstraße entlang. Und macht, wo ein Kommunikationsmast steht, einen scharfen Linksknick ins Tal. In der Ferne taucht der Balzfelder Kirchturm auf.

Und der Volvo-Kombi von einem, den man hier nicht vermuten würde: "Hier draußen", sagt Berno Zwosta, "könntest Du meinen, die Welt wär’ in Ordnung." Der Auftrag, ein altes steinernes Feldkreuz herzurichten, habe ihn "wie Sternstaub angeflogen" - ihn, der sonst spirituelle Pop-Art macht, grobe Holzstelen mit Autolack, Blattgold, Flexen und Feuer bearbeitet. Zwostas Werkschau "Tempus Fugit" zeigte im Frühjahr quasi sein Lebenswerk; auf dem Sinsheimer Burgplatz ist eine Großinstallation geplant, Thema Menschenrechte. Zwostas Kunst ist kommunikativ, er selbst ein Kommunikator. Streitbar, manchmal auch laut, gerne bewusst albern.

Die Arbeit am Feldkreuz war von gänzlich anderer Natur. Eine knappe Woche lang war der Künstler Wind, Regen und sengender Sonne ausgesetzt, wie das Sandsteinkreuz selbst, das Franz Dumbeck aus Balzfeld im Jahr 1871 auf dem weit vom Ortsetter entfernen Hochplateau aufstellen ließ. Warum der Landwirt und Fuhrunternehmer sich ausgerechnet für diesen Ort entschied, ist nicht mehr bekannt.

Doch die Wegkreuzung, der Blick ins Tal und bis in den Odenwald sind besonders. In dieser Weite soll Schlupferstadt gelegen haben, ein aufgegebenes Dorf und eine abgegangene Burg aus dem 15. Jahrhundert. Eine alte Volkssage aus dem Elsenzgau reimt über die "Glocken von Schlupferstadt", die in der Gegend bis heute noch zu hören sein sollen.

Zwosta traf auf Christian und Tobias Dumbeck, Urgroßenkel Franz Dumbeck, beim Beschaffen von Hölzern für ein städtisches Kunstprojekt. Die beiden Balzfelder sind Landwirte und Lohnunternehmer, wie damals auch Franz. Jener habe angekündigt, "dem Herrgott zu danken und ein Feldkreuz zu errichten, zu dem Zeitpunkt, wo er sich ein Ochsengespann anschaffen kann." Zu beidem kam es, ist Zwosta von der Familiensaga seiner Auftraggeber angetan. Nach kurzem Kennenlernen sei beiden Parteien klar gewesen, die Instandsetzung anzugehen: "Es hat einfach gepasst. Das war Vertrauen und Sympathie auf beiden Seiten."

Ein besonderer Auftrag, der Paul Berno Zwosta an seine Wurzeln in der Bühnen- und Theaterarbeit erinnert: Mit speziellen Putzen und Farben wurden Kreuz und Christusfigur in den früheren Zustand zurückversetzt: Der falbe Korpus mit Dornenkrone, goldenem Schurz, die Sockelornamente, die Inschrift. Historisierend und technisch. Die Kunst lag weniger im Gestalten sondern in der Demut vor dem Objekt, im Erkennen der Stilistik des damaligen Steinbildhauers.