Sinsheim. (cbe) Berlin, Freiburg, Würzburg, Offenburg und auch Zella-Mehlis in Thüringen können künftig mit dem Bus ohne Umstieg erreicht werden. Denn ab Donnerstag, 8. November, wird Sinsheim an das Netz der Firma Flixbus angebunden sein.

Die grünen Busse bedienen die einzelnen Strecken an mehreren Tagen pro Woche, und halten zum Teil zweimal täglich in Sinsheim. Dies tun sie allerdings nur bei Bedarf, also wenn jemand aussteigen möchte oder mindestens eine Stunde vorher ein Ticket gekauft hat. Dies geht laut Flixbus beim Fahrer, allerdings bestehe hier das Risiko, dass im Bus kein Platz mehr frei ist. Die bessere Alternative sei es, Tickets im Internet zu kaufen. Halten sollen die Busse an der Friedrichstraße in Bahnhofsnähe.

Wesentlichen Anteil an der Aufnahme Sinsheims in den Flixbus-Winterfahrplan dürfte der FDP-Bundestagsabgeordnete Dr. Jens Brandenburg haben: Bereits im Dezember hatte er sich dafür eingesetzt, dass die grünen Busse auch im Kraichgau halten, weitere Gespräche folgten. "Nun trage die Hartnäckigkeit schon früher Früchte, als ich es selbst erwartet hätte", berichtet Brandenburg erfreut. Die Anbindung ermögliche bezahlbare Mobilität für Jung und Alt. Tickets von Sinsheim nach Karlsruhe gibt es laut Flixbus ab 11,99 Euro, nach Berlin ab 18,99 Euro.

Weitere Flixbus-Haltestellen im Umkreis gibt es in Heidelberg, Mannheim und Heilbronn. Inwieweit der Haltepunkt in Sinsheim dauerhaft bedient werden wird, ließ das Unternehmen offen. In der Vergangenheit war Eppingen ebenfalls an das Fernbusnetz angeschlossen, der Halt wurde jedoch aufgrund von geringer Nachfrage nach einigen Monaten gestrichen.