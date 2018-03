Sinsheim-Hoffenheim. (hh) Hauptthema bei der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates war die Überdachung des Museumshofes, für die nun die Planvorlage zur Abstimmung stand. Das Gremium befürwortete die Maßnahme einstimmig. Das Projekt umfasst die Überdachung des Hofes sowie die Neugestaltung des Bodenpflasters. Die veranschlagten Kosten werden sich auf 120.000 Euro belaufen; 70.000 Euro werden von der Dietmar-Hopp-Stiftung übernommen, 40.000 Euro sind im Haushaltsplan der Stadt eingeplant und 10.000 Euro werden von den Vereinsfördermitteln bereitgestellt, die seit Jahren für dieses Projekt angesammelt wurden.

Im Rahmen der "Vereinigung der örtlichen Vereine" (VöV) hatten die Vereinsvertreter dieser Regelung zugestimmt. Die Sprecherin der VöV, Michaela Nezzer, forderte nun in der Sitzung, dass die Vereinsvertreter erneut um ihre Zustimmung zur Beteiligung an der Finanzierung für die Hofüberdachung gefragt werden sollen; dies wird in der nächsten Sitzung der VöV erfolgen. Die Maßnahme wird unter der Federführung der Stadt abgewickelt.

Nach einer Anregung aus den Reihen des Ortschaftsrates, zum Schutz der Busfahrgäste an den Haltestellen überdachte Wartehäuschen aufzustellen, hat die Verwaltung überprüft, wo ein geeignetes Gelände vorhanden ist. Nach einem Vorschlag sollte an der stark frequentierten Haltestelle beim Heimatmuseum in der Waibstadter Straße ein Kirschbaum gefällt werden, der ohnehin durch Laubfall hohen Arbeitsaufwand erfordert. Nach Einspruch von Einwohnern soll nun der Baum erhalten bleiben und mit Hilfe eines Rückschnitts verjüngt werden. Im Ortschaftsrat wird man nach einer anderen Möglichkeit zum Schutz der Fahrgäste suchen.

Das Gremium war aufgefordert worden, eine Prioritätenliste für Haushaltsmaßnahmen für 2019 zu erstellen, die zum Teil bereits geplant sind. Im Friedhof soll die Toilettenanlage saniert, der Hauptweg zur Aussegnungshalle und der Weg zu den neuen Urnenstelen erneuert und eine Beschattung der Giebelseite der Halle beschafft werden. Außerdem steht die Neugestaltung des Platzes am Denkmal an.

Die Uferbefestigung der Elsenz an der Straße in der Großen Minke sowie der Ausbau der Straße mit dem Austausch der Leitungssysteme sind dringend erforderlich. Es wurde kritisiert, dass hier ein Gewerbegebiet eingerichtet wurde, das über einen "besseren Feldweg" angefahren werden muss. Außerdem wurde der Randstreifen zur Elsenz hin mehrfach für die Verlegung von Kabeln aufgebaggert; in der Folge sinkt die Straße zum nahen Bachufer hin ab.

Für die längerfristige Finanzplanung bis zum Jahr 2022 notierte der Ortschaftsrat die Überplanung des Dorfplatzes, den Ausbau der Kirchstraße mit der Erneuerung der Kanäle und Wasserleitungen, eine Generalsanierung der Mehrzweckhalle sowie die dringende Bahnüberführung in der Eschelbacher Straße zur Beseitigung des beschrankten Bahnüberganges. Hier sollte ersatzweise die Kostenrechnung für eine teilweise Umgehung der Ortschaft von der Straße nach Eschelbach bis zur B 45 in Richtung Sinsheim in Angriff genommen werden.