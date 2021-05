Sinsheim. (cbe) Aufheulende Motoren, quietschende Reifen, laute Musik mit starkem Bass – mehrfach hatten sich Anwohner über Lärm auf dem Schwimmbad-Parkplatz beschwert. Nun gilt dort ein nächtliches Halteverbot. "Wir wollen damit klare Kante zeigen", erklärt Oberbürgermeister Jörg Albrecht auf Nachfrage.

Die Polizei und der Ordnungsdienst habe sich die Treffen am Abend und in der Nacht eine Weile angesehen und immer wieder Platzverweise ausgesprochen. Doch ruhiger sei es nicht geworden. Nun, da die Inzidenz im Rhein-Neckar-Kreis seit mehreren Tagen unter 100 liegt und Lockerungen möglich sind, hält Albrecht es für möglich, dass sich dort noch mehr Jugendliche und junge Erwachsene mit PS-starken Autos treffen und für Lärm sorgen. Zumal auch in der Vergangenheit viele aus anderen Landkreisen gekommen sind, beispielsweise aus Heilbronn. Dort gelten ob der höheren Inzidenz noch keine Lockerungen.

Das Halteverbot gilt ab 22 bis 5 Uhr des Folgetags, "zunächst einmal auf unbestimmte Zeit", sagt der OB. Der Ordnungsdienst und die Polizei würden künftig regelmäßig kontrollieren. Wer sich nicht daran halte, bekomme einen Strafzettel. Das Halteverbot betrifft den hinteren Teil des Parkplatzes. Im vorderen Teil sei es bei einigen Reihen weiterhin erlaubt, das Auto dort nachts abzustellen.

"Das ist jetzt eine recht weiche Lösung für den Anfang", findet Albrecht. Es habe auch Überlegungen gegeben, das Gelände mit Hilfe eines Zauns abzusperren. Doch der Aufwand und die Ausgaben dafür wären unverhältnismäßig gewesen, sagt er. "Wir hoffen nun auf Einsicht." Trete die nicht ein, gebe es weitere Optionen: So könne man beispielsweise Betonpoller auf den Parkplatz stellen, die verhindern, dass dort mit den Autos im Kreis gedriftet wird. Und auch eine Benutzerordnung sei möglich, vergleichbar mit jener, die für das Gelände der Burg Steinsberg entworfen wurde.

Doch muss nach dem Burgareal und dem Parkplatz am Schwimmbad demnächst ein anderer Bereich überwacht und geregelt werden, weil Jugendliche und junge Erwachsene sich dann dort treffen und dabei laut sind? Möglicherweise, sagt Albrecht: "Das muss man ganz realistisch sehen: Hier geht es um einen Verdrängungseffekt."