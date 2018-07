Von Christian Beck

Sinsheim. Die Geschichte klingt abenteuerlich: Ein Mann war am Dienstag mit zwei scharfen Weltkriegsgranaten in der Stadt unterwegs. In einem Eierkarton verpackt, wollte er sie abgeben, brachte sie zunächst zur Polizei, wurde dort aber fälschlicherweise an die Außenstelle des Landratsamts verwiesen. Die Sprengsätze landeten schließlich beim Jugendamt.

Aus Heidelberg rückte daraufhin die Kriminalpolizei an und ließ das Gebäude teilweise räumen. Der Kampfmittelräumdienst nahm die Granaten mit und sprengte sie im Steinbruch Weiler. Und der Finder verschwand, ohne dass ihn jemand nach seinem Namen gefragt hatte. Wie konnte es zu dieser Odyssee kommen? Die RNZ fragte nach.

"Da ist was schiefgelaufen", gesteht Polizeisprecher Norbert Schätzle sofort ein. Was wohl eine Rolle gespielt hat: Die Granaten hatten einen Durchmesser von 30 Millimetern, waren also recht klein. Die Polizei sei deshalb davon ausgegangen, dass es sich um Munition handelt, die nicht unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt, erklärt Schätzle. Für diese ist die Untere Waffenbehörde zuständig. Die Polizisten schickten den Mann deshalb in die Außenstelle des Landratsamts, obwohl besagte Waffenbehörde in Sinsheim ein Teil der Stadtverwaltung ist, sich also im Rathaus befindet.

Im Landratsamt landeten die zwei Granaten auf dem Schreibtisch einer Mitarbeiterin des Jugendamts, wahrscheinlich, weil das Amt gerade Sprechstunde hatte. Die Frau erkannte schließlich den Ernst der Lage, rief bei der Waffenbehörde in Heidelberg an.

Diese verständigte die Kriminalpolizei, die sofort anrückte und das untere Stockwerk, also Straßenverkehrsamt und Jugendamt, räumte. Im Steinbruch Weiler wurden die verrosteten Granaten dann gesprengt.

Bei all dem Trubel hatten jedoch weder Polizisten noch Mitarbeiter des Landratsamtes den Namen des Mannes notiert. "Er hat nichts zu befürchten", betont Schätzle.

Es könne aber durchaus sein, dass sich am Fundort noch weitere explosive Stoffe befinden. Die Polizei hatte deshalb einen Aufruf gestartet, dass der Mann sich meldet. Am Donnerstag rief er dann bei der Polizei an und brachte ein wenig Licht ins Dunkel: Die zwei Granaten habe er für eine Bekannte abgegeben, sie seien im Rahmen einer Entrümpelung eines alten Hauses gefunden worden.

Anscheinend habe eine Person die Granaten vor vielen Jahren auf einem Feld gefunden. Es soll dort nun nach weiteren Explosivstoffen gesucht werden. Auf RNZ-Nachfrage erklärte Schätzle lediglich, dass der Mann nicht aus Sinsheim sei.

"Am besten wäre es gewesen, wenn der Finder einfach die Polizei angerufen hätte", erklärt Schätzle. Granaten, Munition oder anderes Kriegsgerät sollten so wenig wie möglich bewegt werden.

"Finger weg", rät Schätzle. Dass in Sinsheim Weltkriegsmunition gefunden wird, sei dem Polizeisprecher zufolge aber relativ selten. In Mannheim oder anderen Gebieten, die bombardiert wurden, sei dies dagegen beinahe an der Tagesordnung.