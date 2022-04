Von Christian Beck

Sinsheim. Die Freude ist allen Beteiligten anzuhören: Nach zwei Jahren kann wieder Fohlenmarkt gefeiert werden. Einiges ist wie gehabt, manches ist neu, und manches fällt weg, wie im Rahmen eines Gesprächs am Mittwochnachmittag im Rathaus bekannt gegeben wurde.

Gefeiert wird vom 26. bis 30. Mai auf dem erneuerten Festplatz, der Schausteller Willi Lowinger sehr gefällt. "Der alte war nicht mehr zeitgemäß", fügt er hinzu. Neben Riesenrad, Achterbahn, weiteren Fahrgeschäften, Verkaufs- und Imbissbuden wird dort ein Festzelt aufgestellt. Es ist 40 mal 16 Meter groß und soll jenen Rahmen bieten, den bisher die Elsenzhalle bot. Davor ist ein Biergarten mit Grillstation vorgesehen.

Essen hält die Fleischerinnung mit regionalen Produkten in etwas reduziertem Angebot bereit, erklärte Rüdiger Pyck. Ein Festbier bringt die Heidelberger Brauerei mit. "Es freut mich, dass ich als Sinsheimer den Fohlenmarkt zum ersten Mal mitbegleiten darf", sagte Brauerei-Chef Michael Mack. Im Zelt herrscht erstmals Selbstbedienung, beim Ausschank und in der Küche packen Mitglieder von Vereinen wieder mit an. Alle hätten sofort gesagt, dass sie mitmachen, aber ein wenig Zeit brauchen, um die Helfer zusammenzutrommeln, berichtet Mack aus dem Corona-geprägten Vereinsleben. So wird mit Blick darauf auf den Umzug verzichtet. "In der Pandemie hat sich manches verändert", sagt Mack.

Dem stimmt auch Lowinger zu: In den vergangenen zwei Jahren habe er das herzhafte Lachen vermisst, "die Gesichter waren etwas eingefroren". Doch er wie alle weiteren Beteiligten sind zuversichtlich, dass der Fohlenmarkt viel Freude in die Stadt bringt. "Von der Aufbruchsstimmung lassen sich die Einzelhändler gerne anstecken", teilte Klaus Gaude, Vorsitzender des Arbeitskreises Handel beim Wirtschaftsforum, mit. So gibt es einen verkaufsoffenen Sonntag. Und die Hauptstraße werde gesperrt und "den Händlern als Spielwiese überlassen". Zudem gibt es einen Krämermarkt und eine Autoausstellung.

Pferde sind auch wieder dabei: Rund 30 Tiere werden bei der Zuchtstutenprämierung auf dem Bolzplatz beim Jugendhaus zu bestaunen sein, erzählte Organisatorin Nadine Schumacher. Im Zelt gibt es reichlich Musik und Vereinsbeiträge. Tanzveranstaltungen für Kinder, Senioren und alle weiteren Altersklassen bieten wieder Gaby Stegmaier und ihre Tochter Anna Uhler vom Tanzcentrum. "Tanzrausch statt Vollrausch" sei dieses Jahr wegen der geringen Vorlaufzeit nicht möglich, erklärt Uhler. Ihr Motto, das spontane Zustimmung erntete, lautet: "Das, was man hat, schön machen."

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hält es Lowinger für unpassend, ein Feuerwerk abzubrennen. Vielleicht gebe es aber in den kommenden Jahren wieder eines.

Als Horrorszenario bezeichnet Oberbürgermeister Jörg Albrecht die Möglichkeit, dass Corona-bedingt die Beschränkungen noch einmal angezogen werden. Sollten Einlasskontrollen nötig sein, könne kein Fohlenmarkt gefeiert werden, erklärt Amtsleiterin Sandra Brucker, die das Fest unter Hochdruck geplant hat. "Es war ein hartes Stück Arbeit", sagt Albrecht dazu. Denn die Entscheidung, ob gefeiert wird, konnte erst Ende März getroffen werden. Normalerweise wird ein dreiviertel Jahr zuvor in die Planung eingestiegen. Doch er sagt: "Ich glaube, das wird richtig gut."