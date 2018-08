Sinsheim-Dühren. (tk) Der Auftritt von Opernball-Baulöwe Richard "Mörtel" Lugner, den "Botox-Boys" und anderen Boulevard-Größen während des Dührener Dorffests kann voraussichtlich auf dem bewährten Festgelände am Ortsmittelpunkt stattfinden, ist aber planerisch aufwendig. So schilderte es Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer am Wochenende auf Nachfrage der RNZ. Weiter unklar ist die bei der "Mega-Party" am 1. September zu erwartende Gästezahl. Gerechnet wird mit 1000 Personen, aber auch das Doppelte sowie die Hälfte der Zahl stehen im Raum.

Die Veranstalter um Vereins-Planer Peter Batzdorf und Ortsvorsteher Alexander Speer trafen sich jüngst mit Vertretern von Ordnungsamt, Rotem Kreuz und Polizei vor Ort. Nun seien, wie Werner Schleifer sagt, "Hausaufgaben zu erledigen": Eine Neuanordnung bestehender Dorffest-Zelte soll Freifläche schaffen. Zugute kommt dem Event, dass in diesem Jahr zwei größere Vereine - Orts-Rotkreuz und Feuerwehr-Förderverein - nicht mehr beim Fest mitmachen. Mittels einer Drehung bestimmter Zelte, unter anderem dem des Obst- und Gartenbauvereins, soll weiterer Platz geschaffen werden. "Nichts ist uns allen weniger klar als die Besucherzahl" räumt Amtsleiter Schleifer ein.

Dies bringt Unwägbarkeiten für die Vereine mit sich: Wie viel Sinn macht es, zusätzliches Personal am Ausschank und am Grill zu rekrutieren; reicht das Angebot aus; und: Was, wenn die Veranstaltung floppt? Diese und ähnliche Fragen wurden bei einem Sondertreffen der Ortsvereine besprochen, unter höchster Geheimhaltung: Die Veranstaltung, deren Finanzierung die Heilbronner Werbeagentur "Webjoker" komplett übernimmt, wird in der Bevölkerung kontrovers diskutiert.

Weitere Probleme: Dühren hat kaum öffentliche Parkplätze. Außerdem findet am Veranstaltungstag ein Heimspiel der TSG Hoffenheim gegen Erzrivalen Freiburg in der Rhein-Neckar-Arena statt. Nun soll entlang der Ortsdurchfahrt - der Bundesstraße B292 - ein einsetiges Parkverbot eingerichtet werden. Das Ordnungsamt rechnet wegen der Baustellen auf der Autobahn A6 rund um Sinsheim mit überörtlichem Ausweichverkehr vor und nach dem Fußballspiel. "Manch einer googelt vielleicht", sagt Werner Schleifer, "wird auf das Dorffest aufmerksam und schaut kurz entschlossen vorbei". Einem Chaos vorbeugen sollen Polizeimotorräder entlang des Abschnitts. "Wir bringen es gut und sicher über die Bühne", sagt Schleifer.

Nach wie vor ist sich die Dührener Bevölkerung über Sinn und Unsinn des Auftritts uneins; eine oft gestellte Frage lautet, ob Haupt-Act Lugner tatsächlich bei dem Fest erscheint. Sein Management bestätigte dies zuletzt. Das jüngste Vereins-Treffen habe bewirkt, "dass man alles gemeinsam schultern will", sagt Organisator Peter Batzdorf.

Fürsprecher der "Mega-Party" finden sich unter örtlichen Gewerbetreibenden, wo es heißt, dass "über Dühren seit langem nicht mehr so viel geredet" worden sei. Schon reagiert hat, nach anfänglicher Skepsis, Michael Mack, Chef der Heidelberger-Brauerei: "Wir machen zwei Fässer Freibier", sagte er.