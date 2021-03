Am zurückliegenden Wochenende wurde die nördliche Seite der Autobahnbrücke über die B292 bei Sinsheim abgebrochen. Foto: ViA6West/Endres

Sinsheim. (jubu/zg) Viele abrisswütige Maschinen haben am vergangenen Samstag dafür gesorgt, dass der lange angekündigte Brückenabriss an der Autobahn 6 vollzogen wurde. Die Stein- und Staubwolken, das Beben der Erde und das schwere Gerät lockten zahlreiche Zaungäste an die Unterführung der Bundesstraße 292 zwischen Sinsheim und Dühren. Aus sicherer Entfernung konnten die Menschenscharen das Spektakel verfolgen.

Bei 900 Tonnen Druck der gigantischen Knabberzangen zerbröselt selbst der härteste Beton. Am Vormittag lag der Überbau auf der Bundesstraße und wurde hier für den Abtransport zerkleinert. Das waren immerhin knapp 1200 Kubikmeter Beton und Stahl. Anschließend werden in dem Vollsperrwochenende noch Teile der Bestandswiderlager und nach Verkehrsfreigabe der B292 die Fundamente abgebrochen. Das sind dann insgesamt rund 2000 Kubikmeter Stahlbeton, was 5000 Tonnen entspricht. Der Abbruch der Brücke klappte aus Sicht der Baufirmen ohne Probleme, "letztlich alles Routine", erklärte Bauleiter Michael Bieräugel von der Bauarbeitsgemeinschaft (BauArge) von Hochtief und Johann Bunte.

Dutzendfaches Wenden derweil auf der anderen Seite der Brücke: Autofahrer, die aus Richtung Mannheim kamen und in Sinsheim abfuhren, wurden zunächst aufgrund mangelnder Beschilderung nicht über die Sperrung informiert. Das kleine Hinweisschild auf der Autobahn über die Sperrung wurde erst am Samstag montiert. Ein Mitarbeiter des beauftragten Sicherheitsdienstes berichtete, eine Autofahrerin sei in den Morgenstunden einfach um die Absperrung herumgefahren und wollte die Unterführung passieren. Nach hitziger Diskussion hätte die Dame schließlich wieder gedreht und die Umleitung genommen. Diese führte, wie auch beim vorherigen Abris der ersten Brücke, über Dühren und Eschelbach nach Hoffenheim und schließlich wieder nach Sinsheim. Jene zwölf Kilometer Umweg waren vielen allerdings zu viel: Ein kleiner Wirtschaftsweg beim Götzbach musste einmal mehr als Umleitung einiger Ortskundiger herhalten.

Aus Sicht der Planer verlief der Abbruch reibungslos; manche Autofahrer übersahen jedoch die Schilder. Foto: Julian Buchner

Unmut über die Planung äußerte ein Spediteur bereits am Freitagabend, als eine große Staubwolke, getaucht ins Scheinwerferlicht der Baustrahler über dem Bauwerk lag. Er kam aus Richtung Mannheim und wollte in Sinsheim Richtung Stadt fahren. Gebremst wurde er schließlich durch die Warnbaken, die die linke Abbiegespur versperrten. Drehen konnte er mangels Platz nicht und musste so die weite Umleitungsstrecke fahren.

Beim Abriss waren vier Kettenbagger eines Spezialunternehmens seit Freitagnacht rund um die Uhr im Einsatz und haben den Oberbau mit Abbruchscheren und Hydraulikmeißel regelrecht pulverisiert – mit einer Kraft von über 900 Tonnen. Aufwendig seien laut "ViA6West" allerdings die Vorbereitungen gewesen: Zum Schutz der Fahrbahn wurden auf die Bundesstraße sogenannte "Baggermatratzen" ausgelegt – massive Holzbohlen, auf denen sich die tonnenschweren Baumaschinen problemlos bewegen können. "Das Abbruchmaterial selbst wird direkt der Verwertung zugeführt", erklärte Bauleiter Bieräugel.

Die Autobahnbrücke, die die vierspurige B 292/B 39 zwischen Sinsheim und Dühren überspannt, wird im Zuge des sechsstreifigen Ausbaus der A6 durch "ViA6West" komplett erneuert. Allerdings nicht an einem Stück, wie Pressesprecher Michael Endres erklärt: "Schließlich müssen die Autos und Lastwagen auch während der Ausbauzeit über die Autobahn Richtung Mannheim beziehungsweise Richtung Nürnberg fahren können."

Deshalb wurde im Frühjahr 2020 erst der südliche Teil, also Richtung Dühren, abgebrochen und anschließend an gleicher Stelle wiederaufgebaut. Jetzt war das nördliche Teilbauwerk dran. Die Brückenbauer müssen sich jetzt sputen: Der Ersatzneubau soll zum Ende dieses Jahres fertig sein. Zeitnah nach dem Abbruch der nördlichen Brückenhälfte startet der Neubau. Dies geschieht unter anderem mit Spannbetonfertigteilen, die auf die neuen Widerlager aufgelegt werden – "im Ingenieurbau eine gängige und bewährte Praxis", wie Endres weiter erklärt.

Im Zusammenhang der umfangreichen Bauarbeiten zum durchgängig sechsstreifigen Ausbau der A6 zwischen Wiesloch/Rauenberg und dem Weinsberger Kreuz steht ebenso die Erneuerung der sogenannten Rampe, also der Autobahn-Anschlussstelle Richtung Dühren. Die Zu- und Abfahrt wird aktuell provisorisch über einen aufgeschütteten Damm geleitet. Es ist zwar lediglich eine landwirtschaftliche Verbindung zum Industriegebiet "Hinter der Dührener Mühle", dennoch muss auch sie im Rahmen des gesamten A6-Ausbaus erneuert werden. Diese kleine Brücke ist auch schon fertig; sobald es die Witterung zulässt, sollen hier die Erdarbeiten stattfinden.