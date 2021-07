Von Alexander Becker

Sinsheim. Seit Jahrzehnten ist das Amateurtheater "Die Würfel" aus Sinsheim nicht wegzudenken. Mittlerweile in das kommunale Kulturquartier am Kirchplatz integriert, wurden die Feierlichkeiten zum 60-jährigen Bestehen der Kleinkunstbühne im vergangenen Jahr aus Angst vor dem Sars-CoV 2-Virus ebenso abgesagt, wie die Landesheimattage in Sinsheim. Am vergangenen Wochenende wurde das Jubiläum mit mehreren Konzerten nachgeholt.

Bewährtes zum Auftakt: Den Anfang machte am Samstagnachmittag die Band "Fate" und überzeugte die Zuhörer im Hinterhof des Restaurants "Drei Könige" mit einer bunten Mischung gecoverter Rock- und Popmusik. Weiter ging es am Sonntagvormittag mit einer Matinee und der Formation "Whetstone".

"Es ist fast schon ungewohnt, wenn man in so viele Gesichter blickt", freute sich Oberbürgermeister Jörg Albrecht, der das trotz früher Stunde schon zahlreiche Publikum begrüßte. "Wir haben um dieses Kulturquartier noch viele, viele Pläne im Kopf", sagte Albrecht auch im Namen von Dinah Rottschäfer – Leiterin des Stadtmuseums und ebenfalls Konzertgast – sowie des Gemeinderats.

"Goethe war hier", stand in Großbuchstaben auf einem Schild, das einst ein pfiffiger, geschichtsinteressierter Sohn Sinsheims mit einem Grinsen im Gesicht ans heutige Gebäude "Zu den drei Königen" hielt – darunter war allerdings in Kleingedrucktem das entscheidende, weil alles verändernde Wörtchen "nie" zu lesen. Und das heißt: So schön's auch gewesen wär' – in diesem "Drei Könige" war der Dichterfürst tatsächlich nicht, zumindest nicht nachts, im Bett, auf Durchreise. Denn: Als Goethe 1797 durch Sinsheim kam, war das Haus an der Einbiegung zum Kirchenviertel ein Gebäude der damaligen Kirchenverwaltung. Das einstige "Drei Könige" verorten Gebäudekundler in der Hauptstraße. Ziemlich genau dort, wo heute "König Kebab" sitzt. (tk)

[-] Weniger anzeigen

Dann übernahm der Würfel-Vorsitzende Reijo Winkler das Mikrofon, präsentierte eine historische Tafel, die an einen Zwischenhalt des berühmten Dichterfürsten Johann Wolfgang von Goethe erinnert – und saß wohl, wie sämtliche Honoratioren, einem gern gemachten alten Fehler auf (siehe Hintergrund).

"Am 27. August 1797 begab es sich, dass ein berühmter Besucher in Sinsheim Zwischenhalt auf dem Weg von Heidelberg auf seiner Reise in die Schweiz machte. Er kehrte im Gasthaus ,Zu den drei Königen‘ ein", erklärte Rottschäfer. Zum 150. Gedenken an den Besuch im Jahr 1947 sei die Tafel offenbar gestiftet worden. "Sie hat also selbst schon ein historisches Alter erlangt", sagte die Museumsleiterin, die das während der Renovierungsarbeiten des Würfeltheaters aufgetauchte Fundstück als Dauerleihgabe an das Pächterpaar des Restaurants "Drei Könige" übergab.

Reijo Winkler ging auf die Geschichte der 1960 entstandenen "Würfel" ein, durchaus mit einigen Spitzen versehen: "Unser erstes Domizil war eine alte Scheune", skizzierte er, die dann der Stadtverwaltung im Rahmen von Sanierungsplänen schon zum 20. Jubiläum im Weg gestanden habe, "nämlich dort, wo heute der Parkplatz vom Rathaus ist", sagte Winkler. Zum zweiten Mal nach 1982 wurde das Theater am Kirchplatz im Jahr 2016 umgebaut, und aus dem "Würfeltheater", das Mieter und Betreiber der städtischen Immobilie war, entstand das städtische Kulturquartier, zeichnete Winkler auch die jüngere Zeit nach. Und es schien, als schmerze ihn die Umbenennung ein wenig: Bemerken wollte er in diesem Zusammenhang, "dass es mit Sicherheit auch schön wäre, nun auch dem Gebäude über dem Eingang einen Namen zuzuordnen, aus dem hervorgeht, wofür es genutzt wird". Die Räume, die er meinte, dienten lange Zeit ausschließlich dem Theater als Spiel- und Veranstaltungsstätte. Inzwischen muss sich der Verein diese mit städtischen Veranstaltungen teilen, allerdings nach allen Regeln der Kunst saniert – und für einen Millionenbetrag.

"Treten wir eine Zeit lang heraus aus der Sklaverei durch Viren, aus der Jagd nach Teststationen, ganz ohne Wertung, und genießen ein paar wenige Stunden Musik", wies Winkler auf das Unterhaltungsangebot des Tages hin. "Whetstone" beschallte das Publikum bis zum frühen Nachmittag, bis der Pianist Harald Krüger und dessen Band übernahmen. Bei der Übertragung des Finales der Fußball-Europameisterschaft ging das nachgefeierte "Würfel"-Jubiläum zu Ende.