Sinsheim-Weiler. (jubu) Wohl einen Blitz-Einfall hatten Unbekannte, die am vergangenen Wochenende die Geschwindigkeits-Überwachungs-Säule in der Weilerer Ortsdurchfahrt entlang der Kaiserstraße beklebt haben. Der Aushang in Handschrift erinnert an eine Stellenausschreibung des GRN-Betreuungszentrums und überdeckte das Kameramodul der Anlage. Für Stirnrunzeln sorgte die Aktion bei den Gesundheitseinrichtungen des Rhein-Neckar-Kreises: Keine Frage, sei man bei der Suche nach Personal professioneller unterwegs, hieß es bei der Pressestelle: Ein erster Erklärungsversuch war, dass möglicherweise Bewohner der Einrichtung dem Unternehmen "etwas Gutes tun" wollten. Wahrgenommen haben dürften Verkehrsteilnehmer die Beschriftung kaum – dafür war sie zu klein. Und zu nass.