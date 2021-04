Sinsheim. (pol/mare) Bei einem Brand in Hasselbach ist eine Bewohnerin tot geborgen worden. Das berichtet die Polizei.

Aus bislang unbekannter Ursache brach in einem Mehrfamilienhaus in der Wisenwaldstraße das Feuer aus. Drei weitere Personen erlitten eine Rauchgasintoxikation. Während ein Bewohner vor Ort ambulant versorgt werden konnte, wurden zwei weitere Bewohner zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der entstandene Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar.

Gegen 17.45 Uhr wurde das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim durch die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar über den Brand informiert, worauf mehrere Streifen des Polizeireviers Sinsheim an die Einsatzstelle entsandt wurden.

Das Feuer war gegen 17.25 Uhr gelöscht. Die Straßen rund um den Brandort waren während der Einsatzmaßnahmen gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.