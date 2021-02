Sinsheim-Ehrstädt. (gab) Wie alle Stadtteile Sinsheims bekommt auch Ehrstädt im Laufe des Frühjahrs ein eigenes "Waldsofa". Ein "Leader"-Antrag der Stadt, der auf einer Idee der Ortsvorsteher gründet, wurde bewilligt. Den jeweiligen Standort der großen, Waldsofa genannten Sitzbank legen die Orte selbst fest. Ehrstädt kommt nun der Glücksfall zugute, dass die örtliche Arbeitsgemeinschaft (AG) "Heimat im Alter – im Alter daheim" gerade dabei ist, im Ort selbst und drum herum einen Rund-Wander- oder Spazierweg mit mehreren Themenbänken am Wegesrand zu konzipieren und anzulegen. Die Ortschaftsräte einigten sich in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig darauf, ihr "Leader"-Waldsofa in diesen Rundweg zu integrieren.

Für vier der neuen Themenbänke habe die AG bereits Standorte gefunden, erklärt Ortsvorsteher Frank Wintterle. Diese befänden sich auf teils öffentlichem, teils privatem Grund. Auch hätten schon Privatleute, Firmen und der Landfrauenverein Geld oder eine Bank gespendet, um den Weg zu verwirklichen. Neben Ehrstädt sind Weiler, Waldangelloch und Dühren die Projekt-Stadtteile, die beim Ideenwettbewerb "Quartier 2020" des Landes Baden-Württemberg für Aktionen im Themenkomplex "Heimat im Alter – im Alter daheim" ausgewählt wurden.

Die Ehrstädter "offene Arbeitsgemeinschaft" träfe sich seit November 2018 immer wieder zu "Quartier 2020"-Werkstätten, berichtet Wintterle. Beim ersten Mal seien etwa 30 Leute zusammengekommen, mittlerweile seien es etwa acht, die sich regelmäßig einbrächten, schildert der Ortsvorsteher weiter. Der Themenbänke-Rundweg sei das erste Projekt der AG. Das neue Waldsofa in diesen Weg zu integrieren, "passt auch gut ins AG-Konzept", fand auch Ortschaftsrätin Anna-Theresa Ohr.

Die Stadt Sinsheim gießt wie jedes Jahr wieder Vereinsfördermittel aus, die die Ortschaftsräte verteilen. Einstimmig votierte das Ehrstädter Gremium diesmal für Julie von Gemmingen-Hornbergs Vorschlag, das Geld, ebenso wie in den zurückliegenden beiden Jahren, den Rücklagen zuzuführen. So wäre Ehrstädt flüssig, wenn einmal eine größere Anschaffung anstünde, etwa Veränderungen an der Mehrzweckhalle.

In der Halle wird auch das Wahllokal des Stadtteils bei der anstehenden Landtagswahl eingerichtet. Es wird dabei darauf geachtet, dass die Wahl Pandemie-bedingt ohne Begegnungsverkehr abläuft. Vor Kurzem wurden die Sportgeräte in der Halle auf ihre Tauglichkeit und ihren Zustand geprüft. Ortsvorsteher Frank Wintterle freute sich, dass dabei keinerlei Fehler auftauchten.

Nicht ganz so optimal läuft es im Moment beim Bücherregal vor der Verwaltungsstelle. Anna-Theresa Ohr sagte, die Bücher häuften sich, und es sei notwendig, dass sich jemand darum kümmere. Wintterle war das Problem bereits bewusst. Er erklärte, eine "anonyme Person" habe den Schrank eine Zeitlang gepflegt, täte dies nun aber nicht mehr. Der Ortsvorsteher kündigte an, die Verwaltungsstelle werde als ersten Schritt einen Teil der Bücher aussortieren.