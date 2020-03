Sinsheim. (jubu/mün) Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand bei einem Unfall am Dienstagabend in Sinsheim. Wie die Polizei vor Ort mitteilte, hatte der Fahrer eines VW-Passat gegen 20 Uhr die Schwarzwaldstraße in Richtung Weiler befahren. In Höhe des Hauptbahnhofs kam es zum Zusammenstoß mit einem Bus der SWEG, der in die Schwarzwaldstraße einfahren wollte.

Durch den Zusammenstoß wurde ein Fahrgast im Bus leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sowohl der Busfahrer als auch der VW-Fahrer blieben unverletzt.

Das Polizeirevier Sinsheim kam vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen.