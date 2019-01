Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein großer Stromausfall, Hochwasser, Sabotage oder ein Hackerangriff - Szenarien, die auch den Kraichgau treffen können. Dessen sind sich einige Ortsvorsteher seit Längerem bewusst. Nun wurden Mittel im Stadthaushalt eingestellt, um das Thema zu beleuchten und mittelfristig Maßnahmen einzuleiten. Die RNZ hat sich umgehört.

> Mehrzweckhallen und Traktoren, so eine Idee, könnten relativ einfach zur Krisenhilfs-Einheit werden. Jeder Ort hat eine Halle. "Ein Schlepper", sagt Edgar Bucher, Ortsvorsteher in Waldangelloch, "findet sich auch in jedem Dorf." Ein Traktor der mittleren bis stärkeren Leistungsklasse kann mit seiner Zapfwelle, die normalerweise Heuwender, Mähwerke oder Pumpen antreibt, genauso Notstromaggregate am Laufen halten. Bucher, von Beruf Vertriebsprofi im Großlager einer Einkaufskette, überlegt seit Längerem, "wie wichtig es werden kann, autark zu sein". Der Kühl- und Sicherheitskreislauf des Lagers, in dem Bucher arbeitet, "darf unter keinen Umständen ausfallen"; das Sicherheitskonzept setze daher auf Notstromaggregate, gang und gäbe in Industrie und Großhandel. Bucher, der sich seit Jahren in das Thema eingearbeitet hat, sagt aber, "dass es ohne Gesamtkonzept nicht funktioniert".

> Erfahrung mit solchen Anlagen hat eine ganze Reihe von Ortsvorstehern, oft Landwirte oder Feuerwehrleute; es gab einen Testlauf an der Eschelbacher Mehrzweckhalle. Den Versuch gemacht hat Ortsvorsteher Wolfgang Maier. Dessen Maierhof in Eschelbach ist einer der größeren landwirtschaftlichen Betriebe rund um Sinsheim und versorgt Teile der Ortschaft mit Wärme aus einer Biogasanlage. Betriebsleiter Maier nutzt privat einen Zapfwellengenerator; um bei Stromausfall seine Anlagensicherheit zu gewährleisten, hat er ihn angeschafft. Maier war es, der die Technik an der Eschelbacher Halle getestet hat. Sein mittelgroßer Schlepper würde bei dieser Betriebsart "acht bis zehn Liter Diesel" verbrauchen. Ein Generator würde zwischen 8000 und 10.000 Euro kosten.

> "Es funktionierte auf Anhieb", schildert Maier. Eine gewöhnliche 63-Ampere-Steckdose in der Halle ließ sich mit dem Generator verbinden, "sofort gingen Küche, Heizung und Licht". Schlimmstenfalls, sagt auch Hoffenheims Ortsvorsteher Karlheinz Hess, müssten Hallen mit einheitlicher Elektrik für diese Form der Einspeisung versehen werden. Bei der Bedienung müsse die Halle vom Netz getrennt werden.

> Zu klären wird auch sein, welche Technik mit welcher Leistung und welcher Antriebsart in welchem Ortsteil Sinn ergibt: Generatoren mit Zapfwellenantrieb sind die eine, Stationärmotoren eine andere Möglichkeit. Einen solchen besitzt der Hoffenheimer Ortsvorsteher, übernommen aus Militärbeständen. Das Gerät sei nicht dafür gedacht, Hoffenheim im Katastrophenfall mit Notstrom zu versorgen; jedoch hat Karlheinz Hess bereits Erfahrung sammeln können mit der Gemeindehalle als Krisenzentrum: Zehn Jahre ist es her, als Passagiere eines liegen gebliebenen Zugs dort notversorgt wurden, schildert Hess: "Plötzlich hast Du 150 Leute im Ort, die nirgends hinkönnen. Das war schon eine Aufgabe. Wenigstens ein Dach und Kaffee muss es geben."

> Ein solcher Plan in der Tasche, glaubt Bucher, sei "wichtiger, als man sich das vorstellen mag". Er sieht "keinen Grund, Panik zu verbreiten", jedoch habe man bei größeren Stromausfällen der jüngeren Zeit "ins Grübeln kommen können". Angenommen, der Strom falle nicht für Minuten, sondern mehrere Tage lang aus: Nicht nur Heizung, Licht, Herd und Kühltruhe, sondern Handys, Mobilfunkmasten, die Kartenzahlung, Tankstellen und Einkaufsmärkte lägen still. Schließlich auch der, mittlerweile digitalisierte, Funk der Rettungsdienste.

> Sensibel und komplex, sagt Bucher, sei die Thematik: "Alles hat einen Rattenschwanz." Allein die Bevorratung mit Diesel, Voraussetzung für den Betrieb von Aggregaten, würde große und gut erreichbare Tanks erfordern, deren Genehmigung und Betrieb aufwendig sind. Zusätzlich müssten Verantwortliche ausgebildet werden.

> "Wir können zum Mond fliegen", sagt Bucher; er sorge sich aber, dass mit dem technischen Fortschritt der Gesellschaft deren Angreifbarkeit zunimmt. Der Mehrzweckhallen-Plan könne nur ein Anfang sein. Wolfgang Maier räumt ein, dass die Methode "nicht die Welt retten wird, aber ein gutes Gefühl macht, wenn das Zeug da ist".

> Auch im Rathaus gibt es Planungen für einen Krisenfall: Im AOK-Gebäude in der Werderstraße unweit des Polizeireviers wurde ein städtisches Krisenzentrum eingerichtet. Wie es bei der Verwaltung heißt, hauptsächlich aus Gründen der Datensicherheit. Edgar Bucher geht es um Bevölkerungsschutz, um "Trinken, Essen, warm, Akku laden", wie er sagt. Nicht jeder besitze einen Holzofen oder Lebensmittelvorräte. Man könne "nicht damit rechnen, dass Feuerwehr und THW ihre Aggregate im Krisenfall bereitstellen können". Familien, Alten und Kranken müsse man jedoch laut Gemeindeordnung ein Mindestmaß an Versorgungssicherheit gewährleisten.

> Verwaltung und Gemeinderat, hat Bucher erkannt, nehmen das Thema ernst. Es sei, bestätigt auch Maier, bei der jüngsten Klausurtagung "offen und konstruktiv diskutiert" worden. Als ersten Schritt lässt man sich von Fachleuten der Rettungsdienste und der EnBW beraten und holt Angebote für Generatoren ein. Oberbürgermeister Jörg Albrecht will handeln, "aber so, dass es Hand und Fuß hat". Im Gemeinderat wurde die Idee zuletzt von der Freien Wählervereinigung aufs Tapet gebracht. Sprecher Harald Gmelin sprach es bei den Haushaltsberatungen an. Er kenne sich zwar nicht sonderlich aus damit, erkenne aber in Zukunft den Bedarf. Im Stadthaushalt sind nun 50.000 Euro im Jahr 2019 für das Projekt eingestellt.