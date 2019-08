Sinsheim-Weiler. (tk) Sie gelten als Entzündungshemmer, Blutdrucksenker, Regulator des Fettgehalts im Blut; als wirksam bei Magen-, Darm-, Leber- und Gallenbeschwerden, ja sogar als zellschützend und krebsvorbeugend: Aronia-Beeren. Am Freitag wurden die ersten davon an den Hängen des Weilerer Steinsbergs geerntet.

Aronia hat Zukunft, glaubt Peter Zipse, Jungwinzer und Chef des alteingesessenen Weinguts Zipse. Etwas mehr als ein Hektar früherer Reb- und Brachfläche hat er mit der in Nordamerika und Kanada heimischen, aber auch in der polnischen und russischen Volksmedizin beliebten Heilpflanze bestockt. Beim Wein will er künftig vor allem auf seine Spitzenlagen in Süd-, Südost- und Südwestausrichtung setzen, und den Rest mit Blick nach Norden oder Osten dem Rosengewächs mit den tief dunkelroten Beeren überlassen.

Detailansicht des Aronia-Strauchs. Foto: Tim Kegel

Mittelfristiges Ziel: 14 Hektar, bestockt mit den anspruchslosen Aronia-Büschen. Diese bräuchten keinerlei Spritz-, Dünge- oder Pflanzenschutzmittel, besäßen aber "300 Mal mehr Flavonoide als Rotwein". Der Markt werde zurzeit lediglich von zwei großen Aronia-Saft-Produzenten beschickt, die aus Ostdeutschland stammten. Da sei Platz nach oben - und für einen dritten Produzenten allemal. Schon jetzt gebe es Anfragen von Reformhäusern, Gesundheits- und Bioläden und Naturheilpraktikern, schildert Zipse beim Ernten der Früchte. Der erste Jahrgang soll zunächst testweise in Viertelliterflachen abgefüllt werden.

Hundert Öchslegrade Mostgewicht hatten die Beeren Freitag. Ihr Geschmack ist weder mit Saft, noch mit Heidelbeeren vergleichbar, weder mit Trauben, noch mit Wein: Ein zugleich süßes wie bitteres, blumig-holziges Aroma, erdig und intensiv mit einem leicht tauben Gefühl auf der Zunge und einem knackigen Biss. Marmelade haben sie im Weingut Zipse bei ihren Aronia-Tests hergestellt, der Saft eigne sich zum Mischen mit Wasser, Trauben- oder Apfelsaft, sei aber bei Puristen vor allem als täglicher Gesundheitstrunk oder für Kuren beliebt. Von "Superfood" ist oft die Rede, wenn von Aronia die Rede ist.

Die ersten Früchte, sie kamen an: Leider auch bei Wildschweinen und Rehen, schildert Zipse. Eine zweite Parzelle am Steinsberg stand hoch im Kurs bei wilden Tieren. Jene kurz unterhalb der Burg sei ab dem Zeitpunkt von Beerensammlern heimgesucht worden, als sich Zipse dazu entschloss, ein Schild über die Heilkraft der roten Beeren aufzuhängen. Wenn sich das einschleift, müsse sich Zipse, ob er will oder nicht, Gedanken über Zäune machen.

Die Ausbeute ist geringer als beim Wein; ein Kilo Aronia-Beeren ergibt 0,6 Liter Saft. In den kommenden Wochen soll er fertig sein.