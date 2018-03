Wiesloch. (pol/run/van/mare) Wegen eines schweren Verkehrsunfalls auf der A6 zwischen der Anschlussstelle Wiesloch/Rauenberg und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Mannheim waren am Freitagmorgen zwei von drei Fahrstreifen blockiert. Eine 28-jährige BMW-Fahrerin wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilt.

Und das war passiert: Ein 64-jähriger Sprinter wechselte vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersah er den BMW der 28-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der BMW schleuderte daraufhin in die Betonleitwand.

Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Ein nachfolgendes Auto fuhr über die Trümmerteile und wurde ebenfalls beschädigt. Der Gesamtschaden beträgt rund 10.000 Euro.

Die 28-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Sonst wurde niemand verletzt. Während des Rettungshubschraubereinsatzes war die A6 für rund 15 Minuten voll gesperrt. Der Rückstau betrug in der Spitze rund zehn Kilometer. Nach der Unfallaufnahme, dem Abschleppen der Fahrzeuge und der Reinigung der Fahrbahn wurde die A6 in Richtung Mannheim gegen 10 Uhr wieder freigegeben.

Ein Reisebus, der aber keine Passagiere an Bord hatte und der wegen des Unfalls rund vier Kilometer zurück im Stau stand, konnte wegen Zündproblemen nicht mehr gestartet werden und musste ebenfalls abgeschleppt werden. Die Bergungsarbeiten dauerten mehrere Stunden, sodass sich ein Rückstau von rund 15 Kilometern bildete. Erst kurz vor 14 Uhr wurde die Fahrbahn wieder freigegeben.

Update: 9. März 2018, 16.11 Uhr