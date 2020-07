Angelbachtal/Sinsheim-Steisfurt. (ram) Die Schreinerei Grohskurth gibt es schon seit Jahrzehnten. Neu sind die Ausstellungs- und Werkstatträume, denn der Betrieb ist vor einiger Zeit von Steinsfurt nach Angelbachtal umgezogen.

Eigentlich sollte es zum Abschluss des Umzugs ein großes Fest geben, erklärte Geschäftsführer Tobias Grohskurth, doch aufgrund der Corona-Pandemie wurde jetzt nur klein gefeiert. Dabei gab es eine Führung durch die Halle in der Michelfelder Etwiesenstraße, in der vom Vorbesitzer einst Bürostühle gebaut wurden.

Ein Angelbachtaler Glaswappen konnte Bürgermeister Frank Werner an Schreinermeister Tobias Grohskurth überreichen und drückte dabei seine Freude über das neue Unternehmen in Angelbachtal aus. Ein aus Moos gestaltetes Bild im Holzrahmen überreichte Gebäudeeigentümer Horst-Bodo Schauer im Zusammenhang mit dem Sprichwort "ohne Moos nix los" an seinen Mieter und wünschte den Schreinern vor allem unfallfreies arbeiten.

Wie Grohskurth berichtete, war man lange auf der Suche nach einem geeigneten Gebäude mit mehr Platz, außerdem standen dringende Modernisierungen an. Rund 350 Treppen produziere die Firma jährlich mit ihren 15 Mitarbeitern.

"Wir sind ein Familienbetrieb, der 1912 durch meinen Urgroßvater Jako Weiser in Steinsfurt gegründet wurde." 1984 hat man sich dafür entschieden, sich auf Treppen zu spezialisieren. "Seit diesem Jahr sind wir auch Treppenmeister Partner", erklärt Grohskurth, der das Unternehmen seit 20 Jahren leitet und an die Adresse von Schulabgängern hinzufügt: "Schreiner ist ein toller Job."