Neidenstein. (zg) Nach Meckesheim, Mönchzell und Eschelbronn ist jetzt Neidenstein an der Reihe: Mindestens 295 Vorverträge will die Breitbandversorgung Rhein-Neckar GmbH (BBV) bis Ende April im Burgdorf abschließen, um anschließend ein Glasfasernetz in der Gemeinde zu verlegen. Die Akquise ist angelaufen, das Ergebnis offen. Die BBV wirbt mit (fast) kostenlosen Anschlüssen und hohen Übertragungsraten von mindestens 100 Mbit/s.

Ob ausreichend Interesse für ihr Glasfaserprojekt in Neidenstein besteht, will die BBV in den kommenden Wochen erkunden. "Wenn bis 30. April genügend Vorverträge bei uns eingehen, werden wir mit den konkreten Planungen für den Ausbau unseres Netzes in Neidenstein beginnen", erklärte BBV-Vertriebsleiter Wolfgang Ruh.

Neben schnellem Internet bietet das Unternehmen auch Telefonie- und TV-Dienste an. Für Gewerbetreibende stehen Lösungen bereit, die nach Unternehmensangaben bis zu einem Gbit/s schnell sein sollen. BBV verspricht während der Vorvermarktung einen Preisnachlass von 900 Euro.

Allerdings wird bei der Aktivierung des Glasfaserzugangs eine Gebühr von 100 Euro fällig, anschließend sind bei einer vertraglichen Bindung auf mindestens zwei Jahre monatliche Gebühren fällig. Die Rabattregelung gelte auch für Haushalte, die sich zunächst nur für einen Telefonanschluss an das BBV-Netz entscheiden und erst später einen schnellen Internetzugang erwägen, so Wolfgang Ruh.

Die BBV setzt bei der Vermarktung auf Kooperationen mit Gewerbetreibenden, Interessengruppen sowie örtlichen Vereinen. Für diese gibt es Zuschüsse für die Vermittlung von Vorverträgen. Interessierte können sich im Info-Shop in Meckesheim, Friedrichstraße 27, zu den ortsüblichen Öffnungszeiten informieren. Zudem plant das Unternehmen an mehreren Tagen in der Woche den Einsatz eines Info-Mobils in Neidenstein. Die Termine sind noch nicht bekannt.