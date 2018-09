Veraltete Leitungen findet man in Elsenz nicht nur bei der Stromversorgung. Vor allem in Sachen schnelles Internet ist der Ort an der Kreisgrenze aus der Zeit gefallen. Die Stadt will das nun ändern und eine eigene Glasfaserleitung verlegen. Foto: Armin Guzy

Eppingen. (guz) "Das ist vordringlich für uns. Wir bauen!" Bürgermeister Peter Thalmann lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass Gemeinderat und Verwaltung die digitale Not in Elsenz beseitigen wollen. Der "jahrelangen Leidenszeit" der Elsenzer und der bisherigen Unbeweglichkeit der Telekom will die Stadt, wie bereits berichtet, nun mit einer eigenen Glasfaserleitung beikommen. Sie soll vom bestehenden Knotenpunkt am Eppinger Bahnhof über Rohrbach nach Elsenz verlegt werden. Möglich wird das Vorhaben aber erst, seit in der vergangenen Woche ein Förderbescheid des Landes über 950.000 Euro im Rathaus eingegangen ist. Die Gesamtkosten werden auf 1,2 Millionen Euro geschätzt.

Seit fast einem Jahrzehnt laufen die Gespräche mit der Telekom in Sachen Breitbandausbau. Bereits nach wenigen Monaten hat das Unternehmen zwar zugesichert, das schnelle Internet auf eigene Rechnung in allen Stadtteilen auszubauen, nur nicht in Elsenz, das über das dreieinhalb Kilometer entfernte Hilsbach ans Telefonnetz angebunden ist. Warum der Platzhirsch Telekom nach wie vor keine Absicht erkennen lässt, Hilsbach und dann auch Elsenz ans Breitbandnetz anzubinden, versteht kaum jemand. Immerhin leben in beiden Orten jeweils rund 2000 Einwohner.

Und es könnten noch mehr werden, doch die miserable Datentransferrate von oft deutlich unter zwei Mbit ist vor allem für junge Familien und Gewerbetreibende meist ein Argument, sich anderswo anzusiedeln. Weil die Kupferleitung in Hilsbach näher am Verteilerknoten liegt, sind die Übertragungsraten dort für viele noch halbwegs akzeptabel - in Elsenz sind sie es nicht.

Jetzt will die Stadt die fehlende Infrastruktur selbst schaffen und nimmt dafür auch den Bau einer deutlich längeren Trasse über mehr als zehn Kilometer Länge in Kauf, auch wenn sich mit Thalmann viele darüber ärgern, dass, wie vor Jahren in Richen und Kleingartach, dafür wieder Steuergeld verwendet wird. "Wir machen da seit Jahren rum", sagt er. Positiver Effekt ist allerdings, dass über die neue Leitung auch die bisher nicht überall gut angebundenen Rohrbacher Haushalte und Betriebe im demnächst weiter wachsenden Gewerbegebiet Wiesental mit Glasfasertechnologie versorgt werden können. Die Telekom verfügt zwar über Glasfaserleitungen im Ort, beispielsweise im Neubaugebiet Dorfwiesen/Herrenäcker II, die Nachbarn im Gebiet Dorfwiesen/Herrenäcker I sind hingegen nicht ans Glasfaserkabel angebunden, ebenso einige Firmen.

Nach der Ausbaustudie, die Bestandteil des nun bewilligten Förderantrags war, folgt jetzt die Detailplanung und voraussichtlich im Frühjahr 2019 die Ausschreibung der Bauleistungen. Auf einen genauen Zeitplan will sich Thalmann noch nicht festlegen, unter anderem wegen der Grundstücksverhandlungen.

Liegt die Leitung, will die Stadt sie an Telekommunikationsanbieter vermieten. "Das ist für jeden Anbieter interessant", ist sich Thalmann sicher, "jeder kann sich dann bei uns bewerben."