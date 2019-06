Angespannt ist anders: Bislang höchstens kleinere Probleme bereitet die Sanierung der östlichen Hauptstraße. An die Baustelle angepasst wurde der Fußgängerübergang in der Friedrichstraße. Foto: Tim Kegel

Von Tim Kegel und Christian Beck

Sinsheim. Die Sanierung von Teilen der Hauptstraße im Osten von Sinsheims Innenstadt hat begonnen. Nach dem Ende der Pfingstferien läuft die Baustelle seit Beginn der Woche unter Alltagsbedingungen. Erste Erkenntnisse hieraus wurden in die Planung eingebracht, Nadelöhre und Schwächen werden deutlich.

Die Maßnahme an dem Teilstück der Bundesstraße 39 hat mehrere Abschnitte und betrifft künftig auch die Bushaltestellen rund um die Sparkasse, die Kreuzungsbereiche Friedrich- und Haupt- sowie Haupt- und Wilhelmstraße, und auch Teile der Freitagsgasse. Momentan arbeitet der Straßenbautrupp auf Höhe des Kloster- und Mühlbuckels, letzteres Viertel, in dem auch die Klostermühle liegt, kann aus Rohrbacher Richtung - vom Kreiskrankenhaus kommend - angefahren werden. Stadteinwärts ist der Straßenbelag abgefräst, die Gehwege sind nutzbar.

Einschränkungen im Schülerverkehr mit zahlreichen Bussen gab es zum Wochenbeginn nicht. Zu Verspätungen kam es weder am Wilhelmi-Gymnasium, noch an der Kraichgau-Realschule. "Die Pufferzeiten zwischen Busfahrt und Unterricht" seien hierfür zu lang, hieß es am Gymnasium auf RNZ-Nachfrage, zumindest zum jetzigen Stand der Baustelle. Straßenbereiche entlang der Bushaltestellen sollen in den Sommerferien saniert werden. "Sehr angenehm" empfand Realschulleiter Holger Gutwald-Rondot das Halteverbot, welches an der Auffahrt zum Stift Sunnisheim eingerichtet wurde. Auf Kritik bei Anwohnern und Nutzern der Umleitung durch Sinsheim-Ost stößt allerdings der rege Bring- und Abholverkehr rund um die beiden großen Schulen. Staus während der Stoßzeiten seien die Folgen.

An den GRN-Kliniken gibt es zahlreiche Falschparker. Foto: Tim Kegel

Auswirkungen wegen des Projekts sind zu Stoßzeiten auch aus Weilerer Richtung stadteinwärts spürbar. Hier bilden sich phasenweise längere Rückstaus bis auf Höhe der Bahnunterführung. "Den aus Richtung Weiler kommenden Schulbusverkehr", sah auch Realschulchef Gutwald-Rondot mittelfristig als am meisten von der Baustelle betroffen. "Da muss man durch", ist eine Haltung, die man bei der Bevölkerung öfters hört. Bisweilen für Verwunderung sogt die lange Baudauer von einem starken halben Jahr.

Nachjustiert wurde die Verkehrsführung am Dienstag: Von der Friedrichstraße kommend, wurde an der Kreuzung zur Hauptstraße eine abbiegende Vorfahrtsstraße eingerichtet. Die Ampel auf Höhe der Sparkasse wurde deaktiviert, der Bereich des Fußgängerüberwegs mit Gittern abgesperrt. Stattdessen dient nun ein Zebrastreifen auf Höhe des Bankhauses als Querung der Friedrichstraße. Dies fördere den auch Verkehrsfluss, erklärte Oberbürgermeister Jörg Albrecht.

Aus seiner Sicht sei die Situation rund um die Hauptstraßen-Sperrung und die Umleitung zufriedenstellend. Lediglich einige Autos, die immer wieder im Halteverbot stehen, sorgten für Behinderungen. Der Vollzugsdienst sei jedoch jeden tag vor Ort und verteile Strafzettel.

"Wir greifen durch", betont der OB. In sozialen Netzwerken wie Facebook äußerten mehrere Sinsheimer ihren Frust über die Falschparker und empfahlen, die Autos abschleppen zu lassen. Hier gelte aber der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, erklärte der OB auf Nachfrage: Bei notorischen Falschparkern könne er sich dieses Mittel aber vorstellen. Oder "bei konkreter Gefahr", beispielsweise, wenn die Rettungsfahrzeuge nicht mehr durchkommen. Auch diese sind bei Einsätzen auf die Umleitungsstrecke angewiesen, deren Weg durch die Wohnviertel in der Oststadt und die enge und viel befahrene Wilhelmstraße einige Minuten mehr in Anspruch nimmt.

Von Seiten des Krankenhauses sowie des Betreuungszentrums gebe es aber noch keine Klagen, erklärte Stefanie Müller, Pressesprecherin der GRN-Kliniken, auf Nachfrage. Auch gestern Vormittag waren Vollzugsbeamte an den Kliniken unterwegs. Mehr als ein Dutzend Fahrzeuge standen dort im absoluten Halteverbot - ein Großteil davon hatte direkt unter den Hinweisschildern geparkt.