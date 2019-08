Von Angela Portner

Bad Rappenau-Zimmerhof. Ein Festival ist ein Festival, und da darf man nicht zimperlich sein. Es ist laut, es ist groovig, ein bisschen verrückt und über dem See dröhnt Rockmusik bis in die Morgenstunden. Rauchen und Alkohol gehören genauso dazu, wie der vom Nieselregen aufgeweichte Waldboden. Aber trotz des Trubels und der Lautstärke war das irgendwie auch noch irre gemütlich. Nach drei Jahren Pause startete das 35. Römersee-Open-Air unter jugendlicher Leitung neu durch und begeisterte seine Fans mit frischen Ideen und einer musikalischen Vielfalt, bei der für jede Altersgruppe das Passende dabei war.

"Eintritt frei, Zelten frei, Gedanken frei" - das Motto war Programm an den beiden Festivaltagen rund um die aus römischer Zeit stammende Villa Rustica. Zwölf Bands standen auf der Bühne. "Distillery Rats" mischten am Freitag mit "Folk Funk" das Publikum auf. Noch vor Einbruch der Dunkelheit wurde getanzt und in wilder Manier gerockt. Junge Leute, aber auch viele gestandene Rocker in mittlerem Alter mit zerrissenen Jeans, langen schmuddeligen Hemden, Haaren im filzigen Dreadlook und locker geschnürten Römertretern wirbelten ausgelassen über den feuchten Waldboden. Zigarette in der rechten, Bier in der linken Hand und zwischendurch einen feuchten Knutscher für die Rockerbraut. Wenn "Mann" Glück hatte, kam sie nach dem Tänzchen noch mit zum Wasserpfeifen-Chillout ins orientalisch anmutende Teezelt.

Fast 3000 Besucher feierten nach drei Jahren Pause mit Freunden die Neuauflage des Festivals. Dabei spielten unter anderem die Band "Distillery Rats" aus Heilbronn. Kreativität gab’s auch bei der Gestaltung der Wegweiser. Foto: Angela Portner

Die rund 3000 Gäste kamen von nah und fern. Autokennzeichen aus England oder Holland wurden auf den Parkplätzen gesichtet. "Ich bin überrascht, wie viele Wohnmobile da sind", wundert sich Vorstandsvorsitzender Claus Weidmann. Zwar hatte man vorher zu Fahrgemeinschaften aufgerufen, aber das übertraf die Erwartungen dann doch. Ganze Gruppen reisten an. Der Zeltplatz war bereits am frühen Freitagnachmittag gut gefüllt. Hier trafen sich auch Domenic Feuchter und Laura Wolter mit ihren alten Schulfreunden: "Wir sind froh, dass das Festival endlich wieder stattfindet." Das Gelände rund um den See und die Natur seien für eine solche Veranstaltung "einfach ideal".

Ein ganzes Jahr dauerten die Vorbereitungen zur Neuauflage des Open Airs. Großartig Werbung musste man für das Festival, trotz der dreijährigen Pause, nicht machen. "Wir haben ein paar Plakate gedruckt und sind auf Social Media aktiv", erklärt Weidmann. Vereinsmitglied Daniel Klamser hat die Bands ausgewählt und dabei auch einige gute in der Region gefunden. Für die Bewirtung mit Getränken, warmen und kalten Speisen sorgen die Mitglieder des Vereins. Für die galt es, eine große Menge an Sicherheitsvorschriften zu beachten, von den verschiedenen Eigentümern des Geländes mussten Einwilligungen eingeholt, Sponsoren gesucht sowie Schilder und Fanartikel hergestellt werden. Gerade bei Letzteren zeigte sich die Kreativität der Organisatoren. T-Shirts, Unterhosen, Rucksäcke und Mäppchen waren handbedruckt und damit einzigartig. Wer wollte, konnte seine eigene Klamotte mit dem Festivalfisch verzieren lassen.

Nach einer durchfeierten Nacht steigt am nächsten Morgen Feuchtigkeit von der Wiese auf. Die Vereinsmitglieder bieten für ein paar Euro ein Frühstück an. Möglich, aber irgendwie nicht wirklich nötig, denn die meisten der Festivalbesucher sind erst am frühen Nachmittag wieder so richtig ansprechbar. Stattdessen dringen durch die regen- und taugetränkten Zeltwände der trinkfesten Nachtschwärmer sonore, oft aber auch laut grunzende Schnarchgeräusche.