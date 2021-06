Von Christiane Barth

Reichartshausen. Die "Einheit" war über ein halbes Jahr lang mehr eine "Vereinzelung": Seit Oktober mussten die fast 800 Mitglieder des TSV ohne ihre Sportgruppen und ihr Training auskommen, mussten sich alleine fit halten. Ohne die Gemeinschaft, ohne den Austausch mit den anderen. Jetzt ist der Vereinssport langsam wieder in die Gänge gekommen, die Lockerungen der Corona-Verordnungen scheinen nun auch dafür zu sorgen, dass der TSV Reichartshausen "Einheit 1912" seinem Namen wieder alle Ehre machen kann. "Wir sind herzlich froh, dass wir wieder loslegen können, ein Verweis vom Sportgelände ist nichts Schönes. Da muss wieder Leben in die Bude", gibt sich Vereinsvorsitzende Manfred Elberth erleichtert und bekennt, dass die Pandemiezeit eine große Lücke hinterlassen hat: "Die sozialen Kontakte haben extrem gefehlt."

Seit Oktober vergangenen Jahres ruht der Vereinssport. Auf Online-Kurse hat der TSV verzichtet. Die wesentlichen Elemente, nämlich die Gemeinschaft, die Spontanität oder das miteinander Agieren, blieben dabei ohnehin auf der Strecke, meint Elberth. "Zoom"-Meetings waren auch keine Lösung für den Sportverein, stattdessen lief die Kommunikation über Whats-App-Gruppen und übers Telefon. Auf Aussetzung des Mitgliederbeitrags habe in der passiven Zeit niemand bestanden, betont der Vorsitzende und will ein ausdrückliches Lob aussprechen, dass der Verein dennoch auf die finanzielle Unterstützung seiner Mitglieder zählen konnte. Auch über Nachwuchssorgen kann der Verein, der rund 300 Mitglieder im Kindes- oder Jugendalter zählt, nicht klagen. "Alle sind dabeigeblieben", meint Elberth anerkennend.

Nun sind die Fußballer wieder aktiv auf dem Platz. Seit Montag ist das Training im Freien ohne Schnelltest wieder möglich. Auch die Duschen und Umkleidekabinen dürfen wieder genutzt werden – unter den Bedingungen des üblichen Hygienekonzeptes. Zwei Wochen zuvor lief das Training mit vorheriger Testung wieder an. Ohne Erlaubnis allerdings, die Duschen zu nutzen. Eine der Spielerfrauen, Mitarbeiterin einer Apotheke, testete die Spieler und dokumentierte das Ergebnis, bevor es dann auf den Platz ging.

Die anderen Sportabteilungen bleiben vorerst allerdings noch reserviert, denn fürs Training in der Halle sind weiterhin Tests erforderlich. Doch Elberth rechnet damit, dass nächste Woche auch Fitnessgymnastik und Co. in Reichartshausen wieder starten werden, zumindest im Freien. Wie mit der Testpflicht der Schüler verfahren werden soll, ist für den Vorsitzenden noch ein wenig unklar, doch geht er davon aus, dass die Tests, die die Jugendlichen in der Schule machen müssen, auch im Verein Gültigkeit haben.

Immer auf dem neusten Stand der aktuellen Verordnungen zu sein, die Hygienekonzepte umzusetzen, für die Kontaktverfolgung zu sorgen und gegebenenfalls eine Woche später alles wieder neu zu ordnen: Für die Vorstandschaft und die Trainer sei dies ein gewaltiger organisatorischer Aufwand, gesteht Elberth. "Mein Vorstandskollege Thorsten Koder und ich beten die Verordnung, wenn eine neue kommt, dann immer rauf und runter." Dennoch sei ihm die Unbeständigkeit und die ständige Neuorientierung, die dem Verein aber wenigstens eine Tür hinein ins Sportgelände geöffnet habe, deutlich lieber als das Totalverbot: "Es ist doch tieftraurig, wenn man ins Trainingsgelände reinschaut und da ist nichts los."

Erst mal sei man froh, dass das Training wieder möglich ist, bei der Planung von Vereinsfesten sei man jedoch noch zurückhaltend: "Wir wollen ganz locker anfangen und vielleicht im Jugendbereich mit einigen Freundschaftsspielen starten, wenn es möglich ist." Und das könnte möglicherweise schon kommenden Samstag der Fall bei einem Freistoßwettbewerb der Jugendabteilung sein. Doch noch ist die Aktion mit einem Fragezeichen versehen. "Kommt halt immer darauf an, was die Inzidenzen machen und ob die Lockerungen greifen", meint Elberth und bleibt bescheiden: "Wir wären schon froh, wenn wir durchgängig unseren Freizeitsport und unseren Spielbetrieb durchführen könnten. Alles andere ist Bonus."

Elberth bricht eine Lanze für den Amateursport und beklagt aber auch, dass dieser in der Politik zu wenig Beachtung finde: "Der Sport im Freizeitbereich wird leider oft vergessen und kaum erwähnt." Dies sei umso bedauerlicher, da viel Energie in die Stärkung des Ehrenamtes gesteckt werde. Auch die Gemeinde Reichartshausen tut viel für die Ehrenamtlichen. Doch der TSV-Vorsitzende vermisst die Rückenstärkung von höherer Ebene. "Während der Pandemiezeit waren wir da völlig verloren. Das war dem Ehrenamt nicht würdig."