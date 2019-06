Von Ralf März

Angelbachtal. Das Wetter zum Abschluss hätte besser sein können: Leichter Regen begleitete den Ruder- und Surfbrettwettbewerb zum Ausklang des Angelbachtaler Pfingstmarkts. Trotzdem säumten zahlreiche Schaulustige am Montagnachmittag das Ufer des Schlossteichs. An den beiden vorausgegangenen Festtagen stimmte das Wetter, so dass die Besucher zahlreich in und um den Schlosspark strömten. Äußerst positiv dann zum Festausklang auch die Bilanz der Vereine: Die meisten waren bereits im Laufe des Pfingstmontags ausverkauft, dennoch hätte man sich auch über einen trockenen Marktabschluss gefreut, bilanzierte man im Zelt der Feuerwehr.

Pfingstmarkt Angelbachtal 2019 - Die Fotogalerie





































































Nicht wasserscheu waren die Ruderer, die sich auf den Schlossteich trauten, um dort vom Boot aus jeweils fünf Plastikfische aus dem Nass zu sammeln und zurück an die Anlegestelle zu bringen. Zehn Paarungen, dabei viele erfahrene Schlossteichruderer, traten gegeneinander an, nur eine Bootsbesatzung ging über Bord. Seit Jahren auch beim Wettbewerb dabei: die Gemeinderäte Werner Müller und Jürgen Lutz, die sich mit einer Zeit von 1:11 Minuten den ersten Platz sicherten. Gefolgt von Jonas Kälbli und Thomas Lichtner (1:25 Minuten) in bunter Verkleidung und dem gerade neu gewählten Gemeinderat Lukas Del Monego, der zusammen mit Nora Albrecht ins Boot gestiegen war (1:33 Minuten).

Auch auf dem Surfbrett wurde gerudert, dabei musste einmal der Springbrunnen umrundet werden. Etwas mehr Vorsicht war dabei geboten, nach 1:25 Minuten kam Jonas Kälbli auf Platz eins, Damian Werner erreichte mit 1:42 Minuten Platz zwei. Von einem gelungenen Abschluss der drei Festtage sprach anschließend Bürgermeister Frank Werner. Seinen Dank richtete er an die tausenden Helfer, die den Pfingstmarkt erst möglich machen. Nicht nur in den Vereinszelten, sondern auch bei der Schlossparkbeleuchtung sind neben Erfahrenen vor allem auch junge Helfer gefragt. Hunderte Schüler steckten die 40.000 bunten Becher an die richtigen Plätze und entzündeten die Kerzen. Auf der Schlossparkbühne stimmte zum Abschluss die Nachwuchs-Band "Addicted" bekannte und beliebte Coversongs an, unter Regenschirmen lauschte das Publikum während der Festtrubel rund um den Schlosspark langsam immer mehr ausklang. Von 9671 zahlenden Besuchern bei der Schlossparkbeleuchtung am Sonntagabend sprach gestern Rechnungsamtsleiter Peter Horsinka. Wetterbedingt waren deutlich mehr Gäste gekommen als in den letzten Jahren. Zusammen mit den Kindern unter 14 Jahren, die freien Eintritt hatten, dürften weit über 12.000 Gäste beim Lichterspektakel dabei gewesen sein.